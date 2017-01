Numarul deceselor provocate oficial de rujeola a ajuns la 14

Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania pana la data de 20.01.2017 este 2319, din care 14 decese (5 in jud. Arad, 3 in jud. Timis, 3 in jud. Dolj, 2 in jud. Caras Severin si 1 in Bucuresti), afirma sursa citata.Un al 15-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de confirmare/infirmare (jud. Caras Severin).S-au inregistrat cazuri de rujeola in 34 de judete.