Kremlinul va construi un spital special pentru Putin si elita Rusiei

Cladirea cu trei etaje de pe terenul Spitalului Clinic Central dintr-o suburbie a Moscovei va avea spatii pentru zece pacienti si un sistem de comunicatii care, potrivit legii, este rezervat presedintelui, premierului si altor inalti oficiali, potrivit proiectului.Cladirea, a carei constructie va costa, potrivit documentelor, 2,9 mld. ruble (48 mil. dolari), va avea apartamente VIP, bazin de inot, camere in care pacientii pot tine intruniri si spatii pentru adjutantii demnitarilor.Spitalul Clinic Central a fost timp de zeci de ani locul unde membri ai Sovietului Suprem si, apoi, ai conducerii Rusiei au primit ingrijire medicala.In ultimele doua decenii, insa, unii membri ai elitei au mers la tratament in strainatate, iar spitalul nu mai este varful medicinei rusesti, au spus cativa medici.Angajatii spitalului sunt verificati de serviciile de securitate, au declarat Reuters fosti directori din spital.Doi medici moscoviti au spus ca impunerea de sanctiuni unor persoane din anturajul lui Putin a facut ca unii membri ai elitei sa caute sa se trateze acasa, nu in strainatate.Putin, 64 de ani, si unii dintre aliatii sai apropiati ajung la varste la care, din punct de vedere statistic, este mult mai probabil sa aiba nevoie de interventii medicale.