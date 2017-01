Iohannis: Proiectele de OUG privind gratierea si modificarea Codurilor sunt inacceptabile si par a fi facute cu dedicatie / Presedintele cere retragerea lor

Iohannis a facut

"Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta", noteaza seful statului."Sunt suficiente argumente care sa determine Guvernul sa retraga aceste Ordonante de Urgenta", mai noteaza presedintele.miercuri o vizita supriza la sedinta de guvern la care, potrivit surselor HotNews.ro, urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta de dezincriminare a unor infractiuni si o Ordonanta de gratiere a unor infractiuni.a anuntat la inceperea sedintei pe care a prezidat-o ca premieruli-a promis ca Ordonanta de gratiere si cea de modificare a codurilor penale nu vor fi adoptate miercuri.a mai spus ca aceste ordonante (al caror text e tinut secret) trebuie intai dezbatute public.Ministerul Justitiei a publicat proiectele de ordonante ulterior in cursul zilei de miercuri.