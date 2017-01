Dosarul Mineriadei: Procurorii cer ajutorul romanilor pentru identificarea a 100 de persoane retinute pe 13 iunie '90

Fotografiile acestora sunt publicate AICI "Pana in acest moment, in urma verificarii datelor mentionate in evidentele constituite la nivelul unitatilor unde aceste persoane au fost retinute, cat si a fotografiilor realizate la momentul retinerii, nu in toate cazurile identificarea a fost posibila, intrucat unele din aceste persoane au declarat date de stare civila care nu le apartineau sau care nu au corespondent in baza de date Centrala de Evidenta a Persoanelor", afirma Parchetul intr-un comunicat de presa.Pentru un numar de circa 100 de persoane din Piata Universitatii, retinute in dimineata zilei de 13 iunie 1990, nu exista date suficiente care sa poata conduce la identificarea lor intrucat au fost indicate in albumele foto realizate in incinta U.M. Magurele numai cu nume si prenume, fara alte date suplimentare, afirma procurorii.Astfel, cu toate ca au fost efectuate de catre procurorii militari o serie de verificari, acestea nu au condus la identificarea tuturor persoanelor vatamate in urma evenimentelor din 13-15 iunie 1990 petrecute in municipiul Bucuresti, acesta fiind, dealtfel, unul dintre obiectivele stabilite in sarcina procurorilor prin hotararea pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care a fost confirmata masura infirmarii dispusa de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Datele care pot conduce la identificarea persoanelor vatamate din cauza anterior mentionata pot a fi furnizate intr-un interval de 30 de zile.