Primaria Capitalei va infiinta o societate pentru dezinfectie si deratizare

Expunerea de motive este semnata de primarul general, Gabriela Firea."Pentru dezvoltarea si functionarea activitatii de salubrizare - dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare si pentru a avea controlul in orice moment asupra modului de efectuare a activitatii si a avea in permanent informatii cu privire la realizarea parametrilor de performanta, consideram oportun sa se infiinteze o societate comerciala, aceasta societate urmand a efectua activitati de salubrizare - dezinsectie, dezinfectie, deratizare", se arata in raportul de specialitate.Pe 28 septembrie 2016, Gabriela Firea anunta ca din 2017 o structura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau chiar o societate nou infiintata s-ar putea ocupa de serviciile de dezinsectie si deratizare."Suntem in analiza in ceea ce priveste serviciul de deratizare si dezinsectie. Nu sunt deloc multumita cu ceea ce s-a intamplat anul acesta. Contractul vechi a expirat in decembrie 2015, licitatia a pornit foarte tarziu, prin luna mai. Compania care a realizat dezinsectie si deratizare in Capitala practic isi obtinea acest contract fara licitatie in ultimii sase ani, prin prelungirea automata a contractului initial, ceea ce consider ca era o metoda total netransparenta. (...) In perioada urmatoare - pentru ca acum suntem in analiza pentru conturarea draftului bugetului pe anul viitor - studiem foarte serios posibilitatea si oportunitatea infiintarii unei societati.", preciza Firea, la momentul respectiv.