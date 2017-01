Facultatea de Drept renunta la lucrarile de licenta din cauza fenomenului plagiatelor. Studentii vor avea doar examen, din vara

"Deschideti internetul si veti gasi de vanzare lucrare de diploma. Nu doar la Drept, la toate facultatile. Un fenomen pe care nu avem cum sa il controlam. Nu se justifica sa achizitionam un soft pentru lucrarile de diploma care costa cateva zeci de mii de euro si apoi alimentarea lui cu baze de date pentru a verifica daca lucrurile sunt plagiate sau nu, Nu avem cum sa controlam fenomenul scrierii de catre alta persoana", a declarat decanul Facultatii de Drept, Flavius Baias.Masura este posibila ca urmare a unui ordin dat de fostul ministru Mircea Dumitru, la finalul mandatului, acum doua saptamani, potrivit caruia facultatile decid daca diploma de licenta se obtine dupa una sau doua probe."Pentru noi e o situatie foarte avantajoasa pentru ca se poate plia mai convenabil pe foarte marea varietatea programe de studii pe care o avem in universitate, fiecare cu specificul sau", a declarat prorectorul Universitatii Bucuresti, Liviu Papadima, potrivit Digi 24.Masura este criticata de presedintele Consiliului Rectorilor, Sorin Cimpeanu."Ar insemna o scadere dramatica a calitatii absolventilor acelei facultati. Nu am cunostinte de vreo universitate in lume care sa finalizeze studiile fara o lucrare de licenta", a adaugat presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu.