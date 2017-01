VIDEO FOTO ​Detalii suplimentare despre “cina in format restrans” a lui Dragnea cu Trump/ Este cazat liderul PSD la hotelul de lux al presedintelui ales si a beneficiat intamplator de “oprirea surpriza”?

Jenna Setticasi a scris online, joi, despre intalnirea sa cu presedintele-ales - Sustinatoarea lui Trump a calatorit din Florida in DC pentru evenimentele ocazionate de investirea presedintelui

"(Donald) Trump tocmai ne-a acoperit nota de plata!", a scris Setticasi pe retelele sociale Prietena ei, Michelle Rosser-Seiz, a fost pupata de Trump si si-a facut un selfie alaturi de el Donald Trump a facut deja America din nou mare - pentru doua femei care luau cina la hotelul lui din DC, carora le-a acoperit nota de plata de 1000 de dolari, pupand-o pe una dintre ele.



“Coloana liderului republican a sosit la hotelul de pe Pennsylvania Avenue NW la scurt timp dupa ora 21.30. Trump a luat cina in restaurantul hotelului,evenimentelor ocazionate de investirea sa,dintre cele pe care le detine in SUA”, scrie washingtonexaminer.com. Potrivit sursei citate, desi Trump venea direct de la Cina Vicepresedintelui si de la Cina Cabinetului, se poate sa nu fi apucat sa manance la respectivele evenimente, ceea ce l-a determinat sa ia rapid masa la unul dintre hotelurile pe care le opereaza.Cat priveste “cina in format restrans”, cum a fost descrisa de liderul PSD, Liviu Dragnea, intalnirea nu pare sa fi fost catusi de putin “restransa”, dupa cum rezulta din alte relatari de la acelasi eveniment. A fost o cina cu public numeros si numerosi oameni obisnuiti cazati si la Hotel, care si-au facut poze si selfie-uri cu Trump in timp ce lua masa. Aceste detalii rezula din relatarea si imaginile postate de Daily Mail de la acelasi eveniment-surpriza.Daily Mail noteaza inca din titlu ca oaspetii hotelului “s-au imbulzit” in jurul lui Trump in timp ce acesta s-a oprit la hotelul sau din DC pentru a lua masa. Daily Mail publica poze cu aceeasi masa la care Dragea apare alaturi de Trump, insa in imaginile publicate apar oameni obisnuiti care isi fac selfie-uri cu presedintele american.Potrivit Daily Mail, “Donald Trump a facut deja America din nou mare - pentru doua femei care luau cina la hotelul lui din DC, carora le-a acoperit nota de plata de 1000 de dolari, pupand-o pe una dintre ele”.

Hotelul Trump din Washington a fost miercuri inchis pentru o mare parte din public si pentru presa. Dar Dailymail.com a reusit sa intre si a putut astfel identifica numerosi apropiati ai lui Trump, sarbatorind pe fondul festiviatilor pentru investirea sa in functie. Printre cei care petreceau miercuri se numarau Rudy Giuliani si Newt Gingrich, care luau cina cu sotiile lor (...). Fondatorul Blackwater Erik Prince si James Woolsey, fost oficial in administratia Bush, au fost de asemenea vazuti la hotel. Steven Mnuchin, fostul presedinte Goldman Sachs nominalizat de Trump pentru postul de Secretar de Stat, a aparut si el. (...)" "Floridian Setticasi a publicat pe social media o relatare a intalnirii cu Donald la Hotelul Trump din DC (...). "OMG tocmai l-am imbratisat pe Donald J Trump", a scris ea pe Facebook, inainte sa publice poze cu presedintele ales asezandu-se la masa din imediata apropiere. Setticasi a publicat si un clip in care Trump apare pupand-o pe obraz pe prietena ei, dupa ce a imbratisat-o puternic incercand sa-si faca drum prin multimea de binevoitori."

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a posta joi pe pagina sa de Facebook o serie de poze de la cina cu Donald Trump, insotite de urmatorul text:



“Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu,alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump.I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre #România și #SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: "We will make it happen! Romania is important for us!" A fost un dialog cald și deschis.”Vezi aici imagini de la "cina in format restrans" publicate de Daily MailPretul minim pe noapte la Hotelul lui Trump este de, potrivit New York Times, care precizeaza ca saptamana aceasta, un apartament din cele 263 de camere si apartamente pe care le are Hotelul a fost oferit la pretul dePotrivit sursei citate, la barul din lobby-ul hotelului, oaspetii beau sampanie si au de ales dintr-un meniu de bauturi ce include cocktail-uri de pana la 100 de dolari, cum este Benjamin facut din votca, stridii crude si caviar.In articolul citat, New York Times scria, joi, ca Hotelul Trump din Washington ar putea deveni o provocare pentru guvernul SUA, sub conducerea lui Trump. "Oaspetii hotelului includ diplomati straini si politicieni care ar putea cauta favoruri in relatia cu dl. Trump - dar pur si simplu prin achitarea notei de plata, cand vor pleca dupa festivitatile de investire, ar putea sa-l puna pe Trump in fata posibilitatii ca el sa fi incalcat Constitutia SUA, ce interzice oficialilor guvernului federal de a primi plati sau daruri din partea guvernelor straine".Trump a tot insistat in ultimele saptamani ca posibilele conflicte de interese ce ar putea aparea pe seama afacerilor sale, inclusiv lantul de hoteluri Trump, nu i se aplica, potrivit constitutiei, lui ca presedinte al tarii. In plus, el a anuntat ca de afaceri se vor ocupa copiii sai.Dar New York Times explica de ce este aparte situatia Hotelului Trump din Washington DC: "Guvernul federal [n.red. - condus de azi de Trump] este proprietarul cladirii ce gazduieste hotelul domnului Trump si i l-a acordat acestuia in folosinta, in leasing, pentru o perioada de 60 de ani. Din momentul in care depune juramantul de presedinte, vineri la pranz, dl. Trump ar putea incalca prevederile acestui contract, tinand cont de o prevedere ce pare sa interzica oficialilor federali alesi sa inchirieze de la guvern cladirea Vechiului Oficiu Postal, cladirea de pe Pennsylvania Avenue unde se afla hotelul".Sursa citata mai scrie: "Membri ai noului cabinet Trump stau si ei la acel hotel saptamana aceasta, asa cum stau si zeci de donatori ai campaniei sale prezidentiale si ai evenimentelor de investire. Hotelul va gazdui si un mic dejun in dimineata zilei in care este investit Trump. Toate aceste rezervari inseamna plati catre Organizatia Trump pentru camere de hotel, mese si alte servicii".