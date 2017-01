Calarasi: Trei drumuri judetene sunt inchise. Pe Dunare s-a format pod de gheata

'Avem o atentionare de cod galben pentru vreme deosebit de rece si nopti geroase valabila pana in dimineata zilei de 21 ianuarie. In prezent nu se manifesta fenomenul de polei, dar mai sunt cateva tronsoane de drumuri judetene inchise, respectiv DJ 402 Fundulea-Solacolu, DJ 303 Valea Argovei-Sarulesti sat si DJ 403 Luica-Manastirea. Utilajele lucreaza continuu pentru deblocarea acestora. Pe timpul noptii am mai avut solicitari de interventii si am deblocat din zapada 14 persoane aflate in sase masini care derapasera pe unele sectoare de drumuri', a spus Tataranu.Conform acestuia, porturile Oltenita si Calarasi sunt inchise, iar pe Dunare este pod de gheata si nu se poate circula cu bacul.