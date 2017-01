UPDATE Cererea de eliberare conditionata a lui Victor Becali, respinsa definitiv de Tribunalul 

Tribunalul Constanta a admis contestatia formulata de procurorii anticoruptie impotriva deciziei dispuse, in luna decembrie, de Judecatoria Medgidia, potrivit careia Victor Becali putea fi liberat conditionat.Instanta a mai decis ca Victor Becali mai poate formula o noua cerere de eliberare conditionata dupa 20 iunie.In 6 decembrie 2016, Judecatoria Medgidia a admis, cererea de eliberare conditionata depusa de Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul "Transferurilor", insa decizia instantei nu a fost definitiva si a fost contestata de DNA.Aceasta a fost cea de-a doua cerere de eliberare depusa de Victor Becali. Victor Becali este incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, unde ispaseste o pedeapsa de patru ani si opt luni inchisoare in dosarul "Transferurilor".In 14 septembrie, fratele lui Victor Becali, Ioan Becali, a fost eliberat conditionat din inchisoare, printr-o decizie a Tribunalului Ilfov, dupa ce a executat doi ani si jumatate din pedeapsa de sase ani si patru luni de inchisoare.