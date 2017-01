Temperaturile de la suprafata marilor, similare cu cele din timpul ultimei perioade interglaciare, cand nivelul apelor era cu 6-9 metri mari mare

Descoperirile ofera dovezi convingatoare ca straturile de gheata din Groenlanda si Antarctica sunt foarte sensibile la mici cresteri ale temperaturile oceanului, ceea ce majoreaza sansele ca nivelul marilor sa continue sa creasca timp de secole.Studii anterioare au aratat ca nivelul apelor a urcat cu mai multi metri in timpul ultimei perioade interglaciare , in urma cu 116.000-129.000 de ani, dar pana acum modul cum au variat temperaturile marilor era destul de neclar.“Aceasta ne spune ca marile straturi de gheata sunt foarte sensibile la o mica incalzire. Este un mesaj foarte puternic”, a spus Rob DeConto, cercetator de mediu la University of Massachusetts, care nu a fost implicat in cercetarea citata.In timpul ultimei perioade interglaciare, clima Pamantului s-a incalzit din cauza unei schimbari a inclinarii planetei, ceea ce a dus la temperaturi cu circa 2 grade Celsius mai mari decat acum.Hipopotamii erau prezenti pana si pe Tamisa, iar padurile ajungeau pana in interiorul Cercului Arctic.