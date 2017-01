Ceata densa pe A2 si A3

Pe alocuri, vizibilitatea scade sub 100 - 150 de metri si izolat chiar sub 50 de metri.De asemenea, pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, vizibilitatea fiind intre kilometrii 14 si 68 sub 150 de metri.Recomandarile politistilorIn afara de regulile obisnuite referitoare la circulatia pe timp de ceata, trebuie avute in vedere si cateva recomandari specifice autostrazilor:urmati indicatiile afisate pe panourile electronice, in primul rand cele referitoare la viteza! mariti distanta in mers intre autovehicule!nu opriti pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta!In cazul unei pene sau defectiuni tehnice, porniti luminile de avarie, echipati-va cu vesta reflectorizanta, scoateti pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si amplasati triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari!De asemenea, puteti solicita sprijinul Politiei Autostrazi, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112.