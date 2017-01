Igor Dodon a postat pe Facebook imagini cu el facand baie intr-un rau cu ocazia Bobotezei pe stil vechi, explicand ca Biserica are nevoie de "crestini sanatosi si vigurosi"

Comentariile la postarea sa sunt in majoritate ironice, el fiind criticat pentru folosirea incorecta au virgulei sau ironizat pentru diverse declaratii si decizii, scrie news.ro."Boboteaza e o sarbatoare nu doar a sufletului, ci si a trupului, pentru ca intru credinta trebuie sa fim caliti si duhovniceste, si fizic. Iata de ce consider ca traditia scaldatului in apa rece depaseste semnificatia simbolica. Ea are un rol de intremare si calire trupeasca. Pentru ca Biserica are nevoie de crestini sanatosi si vigurosi. De ani de zile practic scaldatul in apa rece. Nu renunt la el nici acum, fiind presedinte. Inca o data felicitari cu prilejul acestei frumoase sarbatori religioase", scrie Dodon.Unul dintre cei care comenteaza postarea ii reproseaza ca a folosit virgula inainte de "si", spunandu-i ca mama sa, profesoara de limba romana, va fi foarte dezamagita."Domnule Dodon, ma vad nevoit sa va atrag atentia ca mama dumneavoastra, profesor de limba romana, va fi foarte dezamagita sa constate ca folositi virgula discretionar, doar fiindca acum sunteti si presedinte! Virgula aia, in limba lui Mihai Eminescu, nu se pune inainte de "si"!", spune el.De asemenea, unii comenteaza faptul ca Dodon face baie intr-o copca facuta in apa inghetata a raului, spunandu-i ca minte de ingheata apele.