Kovesi, despre introducerea plangerii prealabile a institutiei prejudiciate drept conditie pentru abuzul in serviciu: O sa vedem in presa discutii despre licitatii trucate si noi, DNA, sa stam sa ne uitam la televizor fara sa putem interveni

Intrebata despre masura conditionarii abuzului in serviciu plangerea prealabila a institutiei prejudiciate, Kovesi a raspuns: "O modificare care practic ar duce la imposibilitatea investigarii faptei de abuz in serviciu. Va puteti imagina ca un presedinte de CJ sau un primar care imparte contractele dupa bunul plac si care face licitatii trucate face plangere prealabila in numele institutiei? Sa vedem daca Curtea de Conturi, prin obligatiile pe care le are sa verifice modul in care se cheltuie banul public, vine sa faca control in anul urmator. De multe ori in cadrul acestor controale se descopereau indicii de savarsire a faptelor de abuz in serviciu si erau sesizate organele de politie sau parchetele. O sa vedem in mass-media discutii si dezbateri despre licitatii trucate si noi DNA sa stam sa ne uitam la televizor fara sa putem interveni si fara sa putem sa facem anchete. Daca nu vom putea sa primim o plangere, noi nu vom putea investiga aceste lucruri".