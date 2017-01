60% dintre speciile de primate, amenintate de extinctie

Un studiu realizat la nivel mondial, care reuneste mai mult de 30 de specialisti, a evaluat starea de conservare a mai mult de 500 de specii individuale. Astfel, acestia au descoperit si ca 75% dintre specii reprezinta populatii aflate in declin. Constatarile au fost publicate si in revista Science Advances.Profesorul Jo Setchell de la Universitatea din Durham, un membru al echipei, a explicat ca principalele amenintari sunt defrisarile masive si braconajul in scopuri comestibile."Padurile sunt distruse atunci cand habitatul primatelor este convertit in agricultura industriala, lasand, astfel, animalele fara adapost", a declarat acesta pentru BBC News.Profesorul Serge Wich de la Universitatea John Moores din Liverpool a subliniat faptul ca pierderea de specii de primate echivaleaza cu pierderea de paduri, care sunt esentiale pentru viitorul propriei noastre specii."Aceste paduri ofera servicii esentiale pentru oameni", a spus acesta.Dr. Christoph Schwitzer, de la Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii, crede cu tarie ca "printr-un efort concentrat din partea guvernelor si conservationistilor, extinctia primatelor poate fi oprita".Cercetarea mai subliniaza ca aplicarea unor proiecte de conservare a speciilor amenintate ar putea schimba situatia existenta.