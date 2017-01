Doi topografi care faceau masuratori au fost gasiti morti intr-o grota din Baile Herculane. Posibila cauza a deceselor: intoxicatie cu sulf

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin, Dinu Nicorici, a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca un accident de munca a avut loc la Baile Hercunale, doi topografi fiind gasiti morti intr-o grota unde faceau masuratori."Cei doi barbati care erau in varsta de 50-60 de ani, aproximativ, au fost gasiti decedati intr-o formatiune naturala cunoscuta in zona ca grota, langa Hotelul Roman. Pe trupurile celor doi nu erau urme de violenta, insa se cunoaste faptul ca in zona sunt emisii de sulf si alte substante, printre care metale grele", a spus Nicorici.Cazul este anchetat de inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Caras-Severin si de procurorii Parchetului Tribunalului Caras-Severin.