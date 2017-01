Expert in relatii internationale, despre fotografiile lui Dragnea in SUA: Nu au niciun fel de semnificatie politica in acest moment

Valentin Naumescu Foto: Arhiva personala

" - a spus joi conf. dr. Valentin Naumescu.El a precizat ca reprezentarea oficiala a Romaniei la ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA va fi asigurata de ambasadorul roman la Washington, George Maior, nu de seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea." - a explicat Naumescu, chestionat de HotNews.Reamintim ca presedintele PSD Liviu Dragnea s-a deplasat la Washington, pentru a participa la ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA, la inviatia lui Elliot Broidy, vicepresedinte pentru Finante al Comitetului de Inaugurare a Presedintelui SUA.Dragnea a postat pe Facebook fotografii in care apare alaturi de demnitari americani, printre care Michael Flynn, viitorul consilier pentru securitate națională în noua Administrație Trump.Referitor la traiectoria politicii externe a SUA in viitoarea Administratie Donald Trump, Valentin Naumescu este de parere ca, in ciuda unui discurs al viitorului presedinte american in linie cu cel avut in campania electorala, membrii echipei sale guvernamentale ar putea sa pastreze anumite linii din Administratia Obama."As face distinctie intre aspectele sau datele preliminare care vizeaza activiatea trecuta a membrilor echipei Trump si modul in care ei s-au comportat la audieri. Daca exista aspecte discutabile sau interpretabile in ceea ce priveste trecut unora dintre ei, colaborarea cu regimul Putin, primirea vreunei distinctii din parea statului rus, trebuie totusi spus ca la audieri in fata Congresului SUA - si e vorba aici mai ales de pozitiile-cheie care ne intereseaza pe noi, Departamentul de Stat, Departamentul Apararii, CIA - toti cei propusi s-au comportat bine si foarte bine. Exista o distinctie pe care vreau sa o fac: audierile au fost incurajatoare" - spune Naumescu." - a mai spus expertul.Valentin Naumescu a facut aceste declaratii, joi, la Bucuresti, unde si-a lansat, la sediul Bancii Nationale, volumul pe care l-a coordonat, " Criza Uniunii Europene si ordinea globala in era Trump ", aparut la Editura Trei.