Oficial: Gratierea ar scoate 3.700 de detinuti din inchisori

"Administratia Nationala a Penitenciarelor a realizat o analiza a efectivelor de detinuti, rezultand urmatoarea situatie: 1.625 persoane condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la 5 ani inclusiv; 856 persoane condamnate la pedeapsa inchisorii care au implinit varsta de 60 de ani; 14 femei insarcinate; 1.213 persoane care au in intretinere minori cu varsta de pana la 5 ani; 26 persoane diagnosticate cu boli incurabile in faze terminale, din care 9 se afla in custodia unitatilor penitenciare, iar restul beneficiaza de intreruperea executarii pedepsei privative de libertate", arata institutia.ANP arata ca in acest moment exista in penitenciare 27.559 de detinuti, in conditiile in care exista 18.985 de locuri de cazare, capacitatea legala de detinere fiind calculata la o suprafata de 4 metri patrati pentru fiecare detinut. Indicele de ocupare este de 145,16%, existand un deficit de 8.574 locuri.Cele mai aglomerate penitenciare sunt cele din Satu Mare (indice de ocupare 218,30%), Targu Mures (indice de ocupare 211,59%) si Ploiesti (indice de ocupare 205,74%).ANP mai arata ca rata de recidiva este de 38,27%, relateaza Agerpres.