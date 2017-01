Augustin Lazar critica dur intentia Guvernului de a modifica legea penala: 30 de parlamentari, dar si primari si consilieri locali vor fi achitati

"Aceasta OUG a fost promovata in conditii de totala netransparenta. De asemenea, nu se justifica urgenta pentru acte normative de o asemenea importanta. O sa va dau un exemplu: infractiunea de conflict de interese a fost golita de continut asa cum a fost ea modificata pe motivul foarte subtil ca a fost declarata o anumita parte a textului neconstitutionala. Initiatorul proiectului de ordonanta a venit cu o juridica pe care a mai incercat-o si anterior spunand asa: folosul patrimonial care este prevazut in textul de lege ca urmare a infractiunii conflict de interese sa aiba un caracter necuvenit. Iata cum acest text de lege, care a fost folosit de organele judiciare pentru combaterea coruptiei, a fost lipsit de continut si, in continuare, cei pe care noi i-am trimis in judecata pentru aceasta fapta vor fi achitati. Toata lumea va demonstra ca folosul este . Daca un primar a incheiat un contract cu sotia lui, iar sotia a facut prestarile de servicii, conflictul de interese nu mai poate fi probat. Legea (n.r. in forma actuala) sanctioneaza lipsa de moralitate in dirijarea fondurilor (n.r. publice) catre anumite persoane", spune Augustin Lazar.Procurorul general adauga ca "Cine sunt interesati de aceasta modificare a legii? Avem de la 25 - 30 de parlamentari care au fost trimisi in judecata pentru conflict de interese numai de catre Parchetul general. Apoi mai exista si alte persoane. Consilieri locali, primari etc care au fost trimisi in judecata. Toti acestia vor fi achitati, daca va fi promovat in aceasta forma proiectul de lege."