Parchetul General propune amenajarea unor inchisori in unitati militare dezafectate, ca solutie la supraaglomerarea penitenciarelor

"Ministerul Public avertizeaza asupra consecintelor adoptarii proiectelor de ordonanta privind modificarea Codului penal, Codului de procedura penala si gratierea unor pedepse si propune - ca solutie la problema supraaglomerarii penitenciarelor - transferul unor unitati militare dezafectate de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul Justitiei, in vederea amenajarii de locuri de detentie", se arata intr-un mesaj postat joi pe pagina de Facebook a PICCJ.Parchetul General a sustinut anterior ca nu se justifica urgenta promovarii actelor normative privind gratierea, conflictul de interese si abuzul in serviciu, deoarece "nu au fost in prealabil consultate intr-o maniera transparenta entitatile implicate in aplicarea lor"."Avand in vedere prevederile constitutionale, precum si dimensiunea consecintelor adoptarii acestor reglementari, apreciem ca nu se justifica urgenta promovarii acestor acte normative printr-o ordonanta a Guvernului, cu atat mai mult cu cat nu au fost in prealabil consultate intr-o maniera transparenta entitatile implicate in aplicarea lor", se precizeaza intr-un comunicat de presa.