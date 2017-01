Catalin Rotea, fost sef de cabinet si martor denuntator al fostului ministru Darius Valcov, a ajuns secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii

Reamintim ca Darius Valcov a fost trimis in judecata, in 2015, sub control judiciar in doua dosare, pentru fapte de coruptie si luare de mita, unul pentru fapte de coruptie aflat la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si pentru luare de mita in alt dosar, aflat la Tribunalul Olt. In cel de-al doilea dosar, in care Catalin Rotea are calitatea de martor denuntator, Darius Valcov este acuzat ca, in calitate de primar al municipiului Slatina, a primit diferite sume de bani de la oameni de afaceri pentru derularea unor contracte intre Primaria Slatina si firmele detinute de afaceristi. Contractele vizeaza reabilitarea termica a unor blocuri, reabilitarea centrului istoric al municipiului Slatina, extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in judetul Olt.Potrivit publicatiei, rechizitoriul DNA, pe baza caruia l-au trimis pe Darius Valcov in judecata, in cel de-al doilea proces de coruptie, arata si implicarea lui Catalin Rotea. "In vara anului 2014, ulterior semnarii contractului nr. 9022/23.07.2014, dar inainte de data de 27.08.2014, cand a fost emisa factura nr. 9805252, Valcov Darius Bobdan i-a pretins lui Paduraru Sorin Alexandru, reprezentantul SC CONDOR PADURARU SRL, prin intermediul lui Rotea Catalin Stefan, 10% din valoarea sumelor, fara TVA, ce urma sa fie incasate de SC CONDOR PADURARU SRL, in urma incheierii contractului cu SC Compania de Apa Olt SA, respectiv 1.700.000 de lei, in schimbul interventiei sale pe langa factori de decizie din cadrul SC Compania de Apa Olt SA, pentru ca societatea pe care o reprezenta sa primeasca banii la timp si a primit de la Paduraru Sorin Alexandru, prin intermediul lui Susala Lucian Petrut si Rotea Catalin Stefan, suma de 1.700.000 de lei in doua transe, 1.500.000 de lei in luna septembrie 2014 si 200.000 de lei in luna februarie 2015", se arata in rechizitoriu, potrivit Gazetei de Sud.Uramatorul termen in procesul aflat pe rolul Tribunalului Olt, in care Darius Valcov are calitate de inculpat, iar Catalin Rotea cea de martor, este pe 1 februarie 2017, potrivitInainte de a ajunge in PSD, Catalin Rotea a fost membru PNL. In aceasta calitate, in perioada septembrie 2013- martie 2014, a ocupat functia de sef al Garzii de Mediu Olt si apoi de prefect al judetului Olt. Cateva luni mai tarziu a migrat la PSD, moment in care a devenit si seful de cabinet al fostului senator Darius Valcov. La jumatatea lunii aprilie 2015 a fost numit consilier in cadrul Ministerului Dezvoltarii Rurale si Administratiei Publice, pe un post de consilier, potrivit publicatiei. Dupa alte cateva luni, la scurt timp dupa ce Darius Valcov a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mita, a ajuns sef al Directiei Judeteane de Evidenta a Persoanelor (DJEP) Olt. In iunie 2016 a candidat pentru primaria Bals, alegeri pe care le-a pierdut, preluand apoi conducerea organizatiei PSD Bals.HotNews.ro a solicitat Ministerului Dezvoltarii CV-ului lui Catalin Rotea, insa nu a fost transmis pana la momentul publicarii acestui articol.