Ministerul Educatiei schimba structura subiectelor la Limba si Literatura Romana de la BAC 2018. Modificarile, pilotate la simularea sustinuta in 2017 de elevii de clasa a XI-a

(comun tuturor filierelor, profilurilor si specializarilor) are ca suport un text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, stiintific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere si este alcatuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip intrebare structurata (A) si un item subiectiv de tip eseu (B); Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor si specializarilor) are ca suport un text literar (epic liric sau dramatic) la prima vedere si consta intr-un item subiectiv de tip intrebare cu raspuns scurt;

(comun tuturor filierelor, profilurilor si specializarilor) are ca suport un text literar (epic liric sau dramatic) la prima vedere si consta intr-un item subiectiv de tip intrebare cu raspuns scurt; Subiectul al III-lea (diferentiat in functie de filiera, profiluri si specializari) consta in elaborarea unui eseu sructurat si vizeaza aspecte de analiza tematica, structurala, stilistica a operelor literare studiate ce apartin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare si/sau a tipurilor de texte mentionate in programa de bacalaureat.

Secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar Monica Anisie anunta inainte de inceperea anului scolar 2016-2017 ca se are in vedere modificarea structurii subiectelor , atat la Bacalaureat cat si la Evaluarea Nationala, in urma problemelor aparute in ultimii ani la examenele nationale.Modificarea structurii subiectelor pentru simularea probei scrise la Limba romana s-a facut printr-un ordin al ministrului Educatiei, semnat in data de 4 ianuarie 2016 de Mircea Dumitru ( OMENCS 3004/4.1.2017 ).Intr-ocatre inspectoratele scolare din tara, se precizeaza ca testul va fi structurat, ca si inainte, in 3 subiecte.















Cum vor arata subiectele de la Simulare BAC Limba romana



Ministerul Educatiei a facut publice modele de subiecte pentru Simulare Bacalaureat proba de limba romana, clasa a XI-a.



Modelel de subiecte pot fi descarcate de pe site-ul subiecte 2017.edu.ro

Subiecte si Barem Simulare BAC Lb. romana - Uman



















Subiecte si Barem Simulare BAC Lb. romana - Real





















Presedintele Consiliului National al Elevilor: Examenul national va sintetiza o cu totul alta perspectiva asupra literaturii romane si a modului de analiza si interpretare a textului

Presedintele Consiliului National al Elevilor (CNE) Vlad Stefan a aplaudat masura ministerului, spunanda ca, in urma modificarii examenul "va sintetiza o cu totul alta perspectiva asupra literaturii romane si a modului de analiza si interpretare a textului".



"La initiativa doamnei Secretar de Stat, Monica Cristina Anisie, examenul national pentru elevii claselor a XII-a de anul viitor va sintetiza o cu totul alta perspectiva asupra literaturii romane si a modului de analiza si interpretare a textului. In acelasi timp, pentru a veni in ajutorul elevilor de clasa a XI-a, care la anul vor da un Bacalaureat diferit, simularea din acest an va fi axata strict pe noua structura a subiectelor.



Nu pot decat sa ma bucur, sa vad ca educatia din Romania mai are o sansa, care merita sustinuta de noi toti, in speranta ca generatiile care vor veni din urma vor primi ceea ce merita de la scoala romaneasca. Desigur, resimt si o oarecare ,<<invidie>> fata de viitorii absolventi care au ocazia de a da un examen cu totul si cu totul nou :)) insa, asa cum am mai spus, faptul ca lasam in urma schimbari semnificative, ne motiveaza sa mergem mai departe si sa ne dorim ca intr-un viitor apropiat sa fim noi cei care vor aduce schimbarea de paradigma in educatie!", arata Vlad Stefan intr-o postare pe Facebook.

Vicepresedintele Consiliului Tineretului din Romania: Subiectul I - mai bine structurat, Subiectul al II-lea - mai aplicat, Subiectul al III-lea - ramane ce era pana acum, sa inveti pe de rost opere literare



Horia Onita, fost presedinte al CNE si vicepresedinte al Consiliului Tineretului din Romania, spune ca Subiectul I este structurat mult mai bine acum, comparat cu anii anteriori, iar Subiectul al II-lea este mai aplicat. El se arata insa dezamagit de ultimul subiect care, in opinia sa, ramane "ce era pana acum. Sa inveti pe de rost opere literare (...) Pacat, in continuare elevii vor trebui sa zica <<In opinia mea,..>> si apoi sa copieze un critic literar.".



"1. Subiectul I s-a structurat mult mai bine. S-au eliminat cerintele pur tehnice ale constructiei textului si abordarea e mult mai interactiva si atractiva pe intelegerea mesajului si interpretarea lui. Mult mai simplu si prietenos, se evalueaza competentele, nu invatarea unor notiuni neaplicabile. Se adauga si un scurt text argumentativ, bazat pe fragmentul de la subiectul I.



2. Subiectul II devine text argumentativ pe incadrarea in curent literar a unui text dat, destul de relevant. Ti se da un text si curentul din care face parte, trebuie sa argumentezi de ce. Din nou, mai aplicat. Va conta mai mult sa stii sa legi teoria unui curent literar de text.



3. Subiectul III ramane marea mea dezamagire. Adica ce era pana acum. Sa inveti pe de rost opere literare. M-as fi axat pe cultura generala din opere + creatie si gandire critica + corelatii din literatura. Pacat, in continuare elevii vor trebui sa zica "In opinia mea,.." si apoi sa copieze un critic literar", arata Horia Onita intr-o postare pe Facebook.

