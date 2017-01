Proteste impotriva amnistiei si gratierii anuntate in aceasta seara la Timisoara, Brasov si Ploiesti

La Brasov, protestul este anuntat in fata Prefecturii (Bulevardul Eroilor), incepand cu ora 18:00.La Timisoara, oamenii vor iesi in strada pentru a doua seara consecutiv. Protestul este anuntat in Piata Operei, incepand cu ora 18:00.La Ploiesti, toti cei care sunt impotriva legii amnistiei si gratierii sunt asteptati incepand cu ora 18:00 la ceasul din centrul orasului. Apelul a fost lansat pe Facebook de Octav Preda, unul dintre cei mai cunoscuti suporteri ai echipei Petrolul.In Capitala, urmatorul protest este anuntat duminica , la ora 18:00, in Piata Universitatii.