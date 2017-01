Centrul de Resurse Juridice solicita Guvernul sa retraga proiectele de OUG pentru gratierea si modificarea legislatiei penale: Modul de promovare si continutul unora dintre masuri le afecteaza legitimitatea

"Solicitam Guvernului retragerea celor doua proiecte de ordonanta de urgenta si supunerea lor spre dezbatere in cadrul procedurii parlamentare, cu asigurarea transparentei si a posibilitatii exprimarii punctelor de vedere de catre toti actorii interesati", spune Centrul de Resurse Juridice."Masurile propuse de Guvern nu justifica promovarea lor prin intermediul ordonantei de urgenta, intrucat nu ne aflam in prezenta unei situatii extraordinare a carei reglementare nu poate fi amanata, nefiind indeplinite conditiile pe care Constitutia le impune pentru adoptarea ordonantei de urgenta", arata CRJ intr-un comunicat."Chiar daca masurile propuse ar fi oportune", noteaza CRJ, ele ar trebui promovate "cu respectarea Constitutiei", si anume prin intermediul unei legi adoptate in Parlament, "in mod transparent si cu asigurarea posibilitatii unei dezbateri publice reale, nu in secret, prin ordonanta de urgenta"."Importanta acestor propuneri, precum si nivelul ridicat de interes public manifestat in cauza, exclud adoptarea lor intr-o procedura de urgenta, cu lipsa dezbaterilor", se arata in comunicat.Centrul pentru resurse juruduce admite ca gratierea, amnistia sau redefinirea unor infractiuni reprezinta "instrumente legitime de politica penala", cu efecte pozitive atunci cand sunt promovate in mod transparent si cu buna-credinta."Desi in spatiul public aceste notiuni au ajuns sa fie asociate automat cu subminarea luptei impotriva coruptiei, in realitate ele reprezinta o parte importanta a politicii penale a statului, politica ce poate fi relaxata in anumite situatii, scopul sau neputand fi niciodata doar maximizarea represiunii", spune CRJ, adaugand ca "gratierea ar putea reprezenta o solutie la conditiile degradante din penitenciarele romanesti in masura in care este gandita rational si cu buna-credinta si este coroborata cu alte masuri de politica penala, cu intarirea sistemului de probatiune, dar si construirea unor noi spatii de detentie. In lipsa unor masuri mixte, penitenciarele vor fi la fel de aglomerate in viitorul apropiat, iar CEDO va constata aceleasi incalcari ale drepturilor omului"Totodata, arata CRJ, diferite norme din Codul Penal si Codul de Procedura Penala trebuie modificate fie in scopul punerii lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, fie pentru sporirea claritatii textelor legale."Cu toate acestea, modul in care Guvernul a ales sa promoveze masurile mentionate, precum si continutul unora dintre acestea (de exemplu, gratierea pedepselor cu suspendare, care nu corespunde scopului declarat de decongestionare a penitenciarelor) afecteaza legitimitatea acestor propuneri si nu permit adoptarea lor in forma actuala. In plus, modul de actiune al Guvernului va contribui la consolidarea perceptiei publice negative asupra gratierii si amnistiei, intarind ideea ca aceste masuri sunt inerent viciate, indiferent de continut sau de context", subliniaza Centrul de Resurse Juridice.