O romanca si cei doi copii ai sai, dati disparuti in urma avalansei din Italia. Se crede ca acestia s-ar afla in Hotelul Rigopiano

Barbatul a povestit ca echipele de salvare au ajuns la el si l-au scos din zapada, dar nu are nicio veste despre soarta sotiei si a copiilor."In urma avalansei care a lovit un hotel din localitatea Farindola, in regiunea Abruzzo, declansata de seismele produse la data de 18 ianuarie 2017, Ambasada Romaniei in Italia a primit semnalari conform carora, la momentul actual, trei cetateni romani (un adult si doi minori) s-ar afla in incinta unitatii de cazare", anunta Ambasada Romaniei de la Roma, intr-un comunicat de presa.Ambasada precizeaza ca a contactat in regim de urgenta autoritatile locale, pentru a obtine detalii suplimentare."Precizam ca operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare, fiind ingreunate de conditiile meteorologice severe si de daunele produse de avalansa asupra cladirii", se arata in comunicat.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei in Italia - (0039) 06 835 233 58, (0039) 06 835 233 56, (0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44 si ale Consulatului General al Romaniei la Bologna - (0039) 051 5872120, (0039) 051 5872209 - apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice - (0039) 345.147.39.35 sau al oficiului consular - (0039) 349 1178220.