Cod galben de vreme deosebit de rece si nopti geroase in Bucuresti si 20 de judete din centrul si sudul tarii

In intervalul mentionat vremea va fi deosebit de rece, geroasa in noaptea de joi spre vineri (19/20 ianuarie) in cea mai mare parte a tarii, urmand ca vineri spre sambata (20/21 ianuarie) gerul sa persiste in special in Transilvania, Oltenia si Muntenia, informeaza meteorologii.Temperaturile minime se vor incadra in general intre -22 si -14 grade, iar cele maxime vor fi preponderent negative.In partea a doua a zilei de joi, 19 ianuarie local in Muntenia si in Dobrogea vantul va sufla moderat, cu unele intensificari, astfel ca pe spatii restranse zapada depusa anterior va fi temporar spulberata.