Elevii si prescolarii intra de vineri intr-o minivacanta. In cazul studentilor, decizia va fi luata de fiecare universitate in parte

Decizia a fost luata printr-o hotarare de guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, ziua de 23 ianuarie va face legatura intre weekend-ul 21 - 22 ianuarie si ziua libera de 24 ianuarie, cand este sarbatorita Unirea Principatelor Romane.Studentii unor institutii de invatamant superior nu vor merge in aceste zile la cursuri, printre universitatile care au anuntat acest lucru numarandu-se Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, informeaza Agerpres.Conducerea ASE a precizat ca in data de 23 ianuarie activitatea didactica se va derula conform programarii stabilite, iar examene se vor desfasura conform programarii comunicate studentilor.Secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Liviu Pop, a declarat joi pentru ca modalitatea in care se vor recupera orele in invatamantul preuniversitar este decisa de parinti, corpul profesoral al unitatii de invatamant si administratia locala."In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant recuperarea orelor este atributul fiecarei unitati scolare in parte. Astfel, ei pot sa faca programe de recuperare atat a materiilor, cat si a orelor pierdute. Forma in care se va face recuperarea o va decide fiecare scoala. Poate decide ca in timpul unei ore 45 de minute si mai fac 5 minute recuperarea, pot scurta pauza si sa prelungeasca programul de recuperare. Pot sa decida ca fac orele de 55 de minute si pauza de cinci minute. Pot spune ca in fiecare zi se recupereaza o ora si intr-o saptamana se recupereaza o zi, adica se mai pune o ora suplimentara. Sunt foarte multe variante in care se pot recupera orele. Poate sa aduca intr-o zi speciala la scoala. Nu exista regula de la nivelul ministerului. Ei decid pe plan local cum fac recuperarea", a explicat Liviu Pop.Viitoarea vacanta, cea intersemestriala, va fi in intervalul 4-12 februarie 2017, vacanta de primavara - intre 19 si 30 aprilie 2017 - si vacanta de vara - intre 17 iunie si 10 septembrie 2017.Pentru clasele terminale din invatamantul liceal anul scolar se incheie in data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a - pe 9 iunie 2017.De asemenea, in zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.