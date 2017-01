Un nou protest impotriva amnistiei si gratierii, anuntat pentru duminica la ora 18:00 in Bucuresti

Apoape

in strada, miercuri seara in Capitala, dar

- Cluj, Iasi, Sibiu si Timisoara - pentru a protesta fata de

privind gratierea unor pedepse si modificarea Codului penal.

"Duminica ne strangem la. Pornim in mars la ora 19:30", anunta organizatorii.La, protestul este anuntat in, incepand cu ora 17:00, iar lain fata, in Piata Stefan cel Mare, la ora 18:00.Laprotestatarii sunt asteptati in fata(ora 17:00), iar la(ora 17:00).Laprotestul este programat incepand cu ora 17:00 inDe asemenea, romanii din Copenhaga sunt asteptati la un protest in fata Ambasadei Romaniei din acest oras, duminica la ora 17:00."Guvernul a incercat sa adopte miercuri Ordonanta de Urgenta cu modificari importante in legislatia penala. Acesta este un event facut in urma declaratiilor repetate si semnalelor privind posibila gratiere a unor fapte de coruptie sau schimbarii unor legi fara consultarea publica sau fara a tine cont de punctul de vedere al altor institutii", arata organizatorii evenimentului.