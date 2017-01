Augustin Lazar despre gratiere: Noi incurajam o conduita corecta a cetatenilor, dar cineva vine acum si schimba macazul

"Este un sentiment de ingrijorare, pentru ca noi, de cand am intrat in Uniunea Europeana, ne pregatim sa consolidam statul de drept printr-o conduita publica corecta, incurajand o conduita corecta a cetatenilor, iar acum vine cineva care, in mod surprinzator, schimba macazul si ar dori sa adoptam o alta pozitie, de clementa", spune Augustin Lazar.In Consiliul Superior al Magistraturii, ideea generala a fost negativa cu privire la proiectul gratierii, a adaugat procurorul general: "Nu as putea acum sa spun ce fel de aviz va fi, este o dezbatere in CSM, insa ideea generala a fost negativa cu privire la acel proiect, care nu este de natura sa incurajeze Justitia si pe magistrati si nici o conduita publica corecta in Romania. Pozitia noastra a fost transanta, de respingere. Nu avem nevoie de acte de clementa, avem nevoie de acte de consolidare a institutiilor romanesti care lupta cu criminalitatea, cu coruptia, cu conflictul de interese. Din pacate, constatam ca s-a umblat si la textul legii care incrimineaza conflictul de interese. Este practic o dezincriminare. Nu vom mai putea demonstra niciodata ca cineva a fost in conflict de interese, daca textul ramane asa. (...) In cateva zile, vom avea un nou punct de vedere si vom explica ca este gresit sa punem un interes privat al unui grup de persoane, care este interesat sa beneficieze de acest proiect, mai presus de interesul public."Augustin Lazar mai spune ca la intalnirea pe care a avut-o recent cu ministrul Justitiei, Florin Iordache, acesta nu i-a spus despre proiectul privind gratierea sau modificarile aduse Codului penal: "Proiectul l-am primit in timp ce eram la CSM, ieri. Noi nu am vazut proiectul inainte. Era gata, gata sa iasa asa. Nu a fost nicio transparenta si nici o consultare prealabila a CSM. Abia acum, urmeaza ca membrii Consiliului sa il studieze si sa expuna un punct de vedere."