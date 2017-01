DN 5B din Giurgiu, singurul drum national blocat in continuare din cauza viscolului

Un singur tronson de drum national, DN5B Giurgiu - Ghimpati (in judetul Giurgiu), este inchis din cauza vantului care spulbera zapada pe partea carosabila.Pe alte doua drumuri nationale sunt restrictii de tonaj (de 7,5 tone): DN3 Cobadin - Ostrov, in judetul Constanta si DN41 Daia (Giurgiu) - Oltenita (Calarasi).Vremea va fi geroasa pana la sfarsitul saptamanii, temperaturile minime urmand sa fie incadrate intre -20 si -10 grade, iar in sud-estul tarii si la munte va continua sa bata vantul cu putere, au anuntat meteorologii.