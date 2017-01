Sinteza zilei in care PSD a vrut sa dea ordonante de urgenta pentru gratiere si modificarea Codului Penal

Apoape 4.000 de persoane au iesit, miercuri seara in Capitala, sa protesteze fata de proiectele elaborate de Guvern privind gratierea unor pedepse si modificarea Codului Penal. Manifestantii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au pornit apoi in mars catre sediul Guvernului. In Piata Victoriei, protestatarii au cerut demisia Executivului si au scandat mesaje precum "DNA sa vina sa va ia", "PSD, ciuma rosie", "Jos Ciorbea", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta", "Fara amnistie, va vrem la puscarie", "Jos penalii" sau "Laura, nu uita, noi suntem de partea ta". Protestul a durat circa patru ore. Manifestatii similare au avut loc miercuri si la Cluj, Iasi, Sibiu si Timisoara.Ministrul Justitiei, Florin Iordache le--a transmis insa oamenilor care au protestat in Capitala ca nu sunt informati corect, motiv pentru care un secretar de stat va merge si va discuta cu cei aflati in strada. Romania TV a transmis imagini de la protestele din Capitala, pe care le-a ilustrat cu doua burtiere: "Aparatorii dosarelor masluite protesteaza acum" si "Sustinatorii lui Kovesi, in strada; Cine a dat ordinul".Ministerul Justitiei a publicat astazi pe site proiectul ordonantei de urgenta pentru gratierea unor persoane. Potrivit proiectului de OUG, se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare de pana la 5 ani inclusiv precum si pedepsele cu amenda aplicate de instanta de judecata, cu exceptia recidivistilor si a celor care au savarsit o serie de infractiuni cu violenta, infractiuni sexuale, infractiuni de coruptie (vezi lista completa mai jos sau in documentul atasat).Se gratiaza cu jumatate pedepsele aplicate celor care au implinit 60 de ani, femeilor gravide si celor care au in intretinere minori cu varsta pana la 5 ani, indiferent de infractiunea pentru care au fost condamnati. De remarcat e ca vor fi gratiate si unele pedepse cu suspendare , desi motivatia principala a gratierii e nevoia de golire a penitenciarelor.Prin proiectele de ordonanta de urgenta ale Guvernului vizand justitia ar urma sa fie dezincriminat conflictul de interese si sa fie gratiate uciderea din culpa sau vatamarea corporala din culpa, precum si evaziunea fiscala, anunta, miercuri, Parchetul instantei supreme. "Modificarea textului privind infractiunea de conflict de interese echivaleaza in practica cu dezincrimnarea acestei infractiuni", arata reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Ei spun ca, potrivit proiectului legii gratierii, un folos ar putea fi cuvenit avand ca rezultat eludarea completa a legiiReprezentantii Parchetului instantei supreme precizeaza ca actuala incriminare a conflictului de interese este inspirata din legislatia franceza, care nu prevede conditia folosului patrimonial "necuvenit".Infractiunea de abuz in serviciu din Codul Penal va fi redefinita, astfel ca vor raspunde penal doar daca prejudiciul este mai mare de 200 de mii de lei (50 de mii de euro) si la plangerea prealabila a partii vatamante, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Potrivit acestora, prin aceasta modificare scapa de ancheta penala si de procese toti primarii, sefii de consilii judetene, ministri in caz ca prejudiciul din dosarele lor este sub 200 de mii lei. De pilda, Liviu Dragnea scapa de una din acuzatiile din al doilea dosar, in care e trimis in judecata pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual. In acest dosar, prejudiciul este de doar 100 de mii de lei.Potrivit surselor HotNews.ro, nu doar valoarea prejudiciului ii va scapa pe multi, ci a doua conditie introdusa pentru ca abuzul in serviciu sa fie infractiune. Si anume, plangerea prealabila a partii vatamante. Altfel spus, daca Primaria, Consiliul Judetean sau Ministerul nu face plangere in cauzele anchetate sau in curs de judecata, procesele se inchid.Chiar si in situatiile in care prejudiciul cumulat rezultat dintr-un abuz in serviciu, avocatii ar putea sa sparga infractiunea pe fiecare act material dintr-o licitatie, de pilda, astfel incat sa scada sub pragul de 200 de mii de lei, au explicat pentru HotNews.ro sursele citate. Redefinirea abuzului in serviciu prin introducerea celor doua conditii suplimentare echivaleaza cu o amnistie mascata.In privinta abuzului in serviciu, DNA afirma ca limita de 200.000 lei este stabilita arbitrar, existand posibilitatea sa fie favorizate anumite persoane si ca prin dezincriminarea unor fapte sunt plasate astfel in afara ilicitului penal numeroase fapte periculoase. Referitor la conflictul de interese, DNA afirma: "Curtea Constitutionala remarcase doar lipsa de previzibilitate a dispozitiilor legale si nicidecum faptul ca nu s-ar justifica incriminarea acestor categorii de fapte".Denuntatorii nu vor mai scapa de raspundere penala daca nu depun denuntul in termen de sase luni de la savarsirea faptei – asa suna o propunere de modificare a Codului de Procedura Penala. Potrivit specialistilor consultati de HotNews.ro, aceasta modificare va face aproape imposibila descoperirea infractiunilor de dare de mita, deoarece denuntatorii apar de regula abia atunci cand cel vizat de o dare de mita nu mai este intr-o pozitie de putere. Or, daca nu vor mai beneficia de reducerea pedepsei, nu vor avea nici un interes sa denunte infractiuni comise cu ani in urma. Astfel, institutia denuntatorului este golita de continut.- modificarile propuse vor ingreuna extrem de mult descoperirea faptelor de coruptie savarsite anterior lunii iulie a anului 2016, ceea ce echivaleaza cu o dezincriminare de facto a acestor fapte;- In nota de fundamentare si in expunerea de motive nu e indicat nici un argument care sa justifice o asemenea modificare.- In legislatia romana, cauza de nepedepsire a denuntatorului pentru infractiunile de coruptie e o institutie traditionala, in vigoare in mod neintrerupt din 1936. Intrebarea fireasca este: ce s-a schimbat intre timp? De ce vrea Statul roman sa renunte la un instrument care s-a dovedit eficient?In foarte putine cauze, denuntatorii anunta organele de urmarire penala imediat dupa consumarea infractiunii, deoarece la acel moment sunt multumiti de folosul primit in schimb.Din practica, s-a constatat ca, denunturile se inregistreaza cand apar neintelegeri intre participantii la infractiune sau cand acestia doresc sa profite de cauze de reducere a pedepselor. Nu se explica ratiunea pentru care se doreste protejarea celor care au luat mita si garantarea faptului ca, dupa trecerea a 6 luni nu mai pot fi trasi la raspundere.