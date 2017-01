Asociatia VeDemJust: OUG privind gratierea este neconstitutionala, inoportuna si nu va rezolva problemele sistemului penitenciar

Redam integral comunicatul Asociatiei VeDemJust:

Intr-un comunicat difuzat miercuri, VeDemJust afirma ca prezentul proiect contravine practicii legislative din Romania si ca pana acum nu a fost niciodata adoptata o OUG de gratiere, puctand totodata ca "gratierea nu va rezolva problema suprapopularii locurilor de detentie si a conditiilor improprii de cazare a detinutilor"."Fata de proiectul legii de gratiere dat publicitatii astazi, asociatia Voci pentru Democratie si Justitiei isi exprima in mod ferm opinia negativa fata de promovarea acestuia. Argumentele noastre sunt urmatoarele:inseamna scutirea de a mai executa pedeapsa, in tot sau in parte, dispusa de instanta de judecata: cei sanctionati cu amenda penala nu o vor mai achita; cei condamnati la pedeapsa inchisorii nu vor mai fi inchisi in penitenciar; cei inchisi deja in penitenciar vor fi eliberati. Ei vor avea cazier in continuare.Regula este, conform art. 73 alin. 3 din Constitutia Romaniei, ca gratierea colectiva se dispune prin lege organica. In acest domeniu nu pot fi adoptate nici ordonante de catre Guvern, potrivit art. 115 Constitutie. Legea 546/2002 arata ca numai Ministerul Justitiei poate initia o lege de gratiere, la propunerea motivata a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care sa fie apoi votata de Parlament. Dupa stiinta noastra,Opiniile exprimare anterior de ministrii justitiei care au ocupat acest portofoliu au fost exprimate clar in acest sens. Mai mult, chiar in nota de fundamentare a OUG se arata ca problema supraincarcarii penitenciarelor este veche, ea fiind semnalata inca din 2012. De asemenea, atragem atentia ca, gratie noilor coduri penale, populatia penitenciara este in scadere, asa cum rezulta din rapoartele anuale oficiale ale ANP.Ministrul justitiei a declarat public ca aproximativ 2500 de persoane vor beneficia de gratiere. Daca tinem seama de faptul ca eliberarea unor detinuti va avea loc in plin sezon rece, unii dintre ei nemaiavand imobil de locuit, altii nemaiavand un loc de munca si nici posibilitatea sa se angajeze intrucat au cazier si de faptul ca in Romania rata recidivei este de peste 50%, estimam ca pana la sfarsitul anului ne vom confrunta cu aceeasi situatie din prezent care, chipurile, ar justifica legea gratierii.Astfel, actele normative de gratiere adoptate dupa instaurarea comunismului au fost Decretul 421/1955 Decretul 9/1974 si Decretul 222/1976 Decretul 115/1977 , iar dupa Revolutia din 1989 au fost Decretul-lege 3/1990 Legea 137/1997 si Legea 543/2002 . Toate acestea De regula, au beneficiat de gratiere doar cei sanctionati de instanta de judecata cu inchisoare de maxim 2 ani, iar cei care au implinit varsta de 60 ani numai daca au fost sanctionati cu inchisoare de maxim 5 ani. Or, prin prezentul proiect se urmareste gratierea celor condamnati pana la 5 ani inchisoare, iar cei peste 60 de ani vor fi scutiti de efectuarea a jumatate din pedeapsa aplicata de judecatori.Pentru punerea in aplicare imediata a noului act normativ, este nevoie de o hotarare judecatoreasca. Avand experienta actelor normative similare din trecut, instantele de judecata vor fi sesizate cu mii de cereri, inclusiv de la cei care nu au dreptul la gratiere, cu speranta ca poate vor beneficia de aceata forma de clementa.Proiectul de OUG, care este si neconstitutional, si inoportun va trebui retras de catre initiator. In opinia noastra, statul roman trebuie sa dezvolte ample programe preventive, incepand cu educatia juridica in scoli, precum si ample programe de reinsertie sociala a fostilor detinuti".