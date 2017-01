UPDATE Sute de persoane au protestat la Cluj - "Fara gratiere! Fara amnistie! Clujul n-are amnezie!"

Se scandeaza "Vrem ca Hotii sa ramana in puscarii". Dintr-o portavoce se aude "Bravo, DNA!", iar multimea raspunde : "Hai, Codruta!" (n.r.- Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA). Jandarmii au incercat sa legitimeze cativa oameni, s-au indreptat in special spre cei cu portavoce, iar restul manifestantilor au inceput sa huiduie, scriu jurnalistii de la actualdecluj.În jurul orei 18:00 în Piața Unirii din Cluj-Napoca se aflau câteva zeci de persoane, însă în doar o jumătate de oră cifra a depășit câteva sute, noteaza acestia.Protestatarii fluiera, huiduie si striga "rusine", in timp ce tin in mana pancarte cu urmatoarele mesaje: "Vrem democratie, fara amnistie", "Va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati", "Fara gratiere, fara amnistie, Clujul n-are amnezie", "Vrem program de guvernare, nu penali cu condamnare", "In democratie, hotii stau in puscarie", scria Monitorul de Cluj.La fata locului au ajuns si foarte multe forte de ordine. Potrivit participantilor la miting, care nu este autorizat, ei s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca ca urmare a apelurilor lansate pe retelele de socializare.