VIDEO Protest impotriva Legii gratierii la Universitate: "DNA sa vina sa va ia", "Hotii stau la puscarie in democratie"

Zona de protest devine neincapatoare, sunt acum circa 1.000 de persoane adunate. "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta", "Guvernare, nu eliberare", scandeaza manifestantii.Circa 500 de persoane s-au adunat pana la aceasta ora. Se scandeaza: "Jos PSD, ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Mintiti poporul cu televizorul", "Hotii stau la puscarie in democratie", "Jos penalii".La fata locului este si un echipaj al postului Romania TV, care ia interviuri. Lumea reproseaza echipei RTV ca este "mana de santaj a lui Ghita".Potrivit reporterului HotNews.ro aflat la fata locului, aproximativ 300 de persoane erau adunate, in jurul orei 18.20, la fantana de la Universitate, majoritatea tineri, iar lumea continua sa vina.Zona fantanii din Piata Universitatii nu a fost deloc curatata de zapada, acest lucru ingreunand adunarea oamenilor in zona.