Liderul PSD, Liviu Dragnea, beneficiaza de ambele proiecte de ordonanta de urgenta/ Gratierea si dezincriminarea abuzului in serviciu il scapa de cateva probleme cu justitia, dar tot nu va putea fi deocamdata premier

Gratierea nu se aplica in cazul infractiunilor prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78 /2000, or Liviu Dragnea a fost condamnat in baza unei infractiuni prevazute la alineatul 2 din lege care a fost sarit de la enumerare.Alineatul 2 prevede ca “In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie infractiunile prevazute la art. 10-13”. Liviu Dragnea a fost condamnat in baza articolului 13 din legea 78, mai pe scurt pentru ca a uzat de functia sa de conducere intr-un partid pentru a frauda rezultatul referendumului din 2012.Art. 13: Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.Acest lucru inseamna ca pedeapsa lui Liviu Dragnea se gratiaza si nu mai exista riscul ca, daca primeste a doua condamnare in al doilea proces, sa cumuleze cu prima condamnare. Aceasta este prima problema rezolvata. Asta nu-i permite totusi sa ajunga premier, deoarece condamnarea si cazierul raman, inclusiv termenul de incercare de patru ani. Cu alte cuvinte, Dragnea se incadreaza mai departe in prevederile legii 90/ 2001, care interzice unui condamnat penal sa faca parte din guvern.Al doilea proiect de ordonanta ii aduce insa vesti si mai bune liderului PSD. Prin dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu, Dragnea scapa complet de aceasta acuzatie. Din dosar nu mai ramane decat instigarea la fals, pentru care nici un judecator nu va pronunta vreodata o sentinta de condamnare cu executare.Potrivit proiectului de OUG de modificare a Codului Penal, infractiunea de abuz in serviciu va fi redefinita. Astfel, vor raspunde penal doar daca prejudiciul este mai mare de 200 de mii de lei (50 de mii de euro) si numai la plangerea prealabila a partii vatamante.Prin introducerea celor doua noi conditii, Dragnea scapa de acuzatie. In dosarul in care e trimis in judecata, prejudiciul este putin peste 100 de mii de lei. In ce priveste a doua conditie, ea nu va putea fi indeplinita prea curand, deoarece Consiliul Judetean Teleorman ar trebui sa faca plangere prealabila pentru ca Dragnea sa poata fi judecat mai departe pentru abuz in serviciu.Aceasta forma de dezincriminare partiala echivaleaza cu o amnistie mascata.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a plecat astazi spre Statele Unite pentru a participa la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump, la scurt timp dupa sedinta de guvern in care urmau sa fie adoptate in mare secret cele doua proiecte de ordonanta de urgenta. Numai prezenta presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de guvern, pe care a si condus-o, a facut ca OUG-urile sa nu fie adoptate, iar proiectele sa fie puse in dezbatere publica.