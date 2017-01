Presedintele Iohannis l-a decorat pe Aurel Vainer cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Comandor

"V-ati nascut intr-o mica localitate din Moldova, intr-o familie cu multi copii, care v-a dat puternice radacini iudaice si ati copilarit intr-o Romanie framantata de agresiuni interne si externe, marcata de antisemitism si indoliata de cruzimile Holocaustului. Cu toate acestea, nu v-ati pierdut nicio clipa dragostea fata de pamantul natal. V-ati petrecut tineretea intr-o societate a fariseismului care v-a privat de o viata comunitara normala, de multi dintre apropiati, prieteni si membri ai familiei. Cu toate acestea, dorinta de a fi util oamenilor v-a facut un apreciat specialist in domeniul stiintei economice. Ca si multor altora, viata vi s-a schimbat odata cu Revolutia din 1989. Ati devenit un contributor important la revigorarea comunitatilor evreiesti din Romania si un promotor al dialogului interetnic si interconfesional din tara noastra", a declarat Iohannis, in cadrul ceremoniei de decorare de la Palatul Cotroceni.Seful statului a adaugat, totodata, ca, in cele trei mandate de parlamentar, Vainer a reprezentat "o adevarata placa turnanta a dialogului politic".La randul sau, Aurel Vainer a multumit pentru inalta distinctie primita si a spus ca si pe mai departe va milita "pentru dezvoltarea relatiilor dintre minoritatile nationale si poporul roman in totalitatea sa".Vainer a adaugat iubeste ca Romania, dar nu si-a uitat niciodata "originile stravechi" si, de aceea, respectul pentru tara sa natala, Romania, a fost insotit de respectul fata de Israel.