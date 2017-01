Grindeanu: Era normal sa apara data de 18 ianuarie pe OUG privind gratierea, ca astazi a fost prezentata de ministrul Justitiei mie si colegilor, dar n-a intrat pe ordinea de zi a sedintei de Guvern

Intrebat la Antena 3 daca trebuia sau nu ca aceasta ordonanta sa intre astazi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern, avand in vedere ca in document se mentioneaza ziua de 18 ianuarie ca data de intrare in vigoare, premierul Grindeanu a raspuns: "Nu. Era normal sa apara (data de) 18, pentru ca astazi a fost prezentata de catre ministrul Justitiei, de dimineata, mi-a fost prezentata mie si celorlalti colegi care sunt avizatori. Pur si simplu asta este explicatia".Moderatoarea a insistat sa intrebe de ce era "normal" sa apara aceasta data in document, Grundeanu explicand ca "Era o forma. Daca intra saptamana viitoare sau peste doua saptamani va fi (data de) 25 ianuarie sau 3 februarie. Asta era forma de astazi, prezentata, nu a intrat (pe ordinea de zi a sedintei)".