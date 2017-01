Sateni din doua sate brailene, acuzati ca au vandut imediat lopetile si roabele primite pentru a-si deszapezi gospodariile

Alte familii ar fi luat si cate 4-5 roabe, in loc de una, potrivit sursei citate.Primarul comunei Movila Miresii, de care apartin satele Tepes Voda si Esna a admis ca au fost "unele probleme" si spune ca ii va verifica pe toti cei care au primit donatiile ca sa vada daca mai au sau nu roabele si lopetile in curte.In cele doua sate ale comunei Movila Miresii au fost impartite 350 de kit-uri de deszapezire formate din cate o roaba si o lopata. Pe langa acestea, beneficiarii au primit si cate o sacosa de alimente."E pacat sa ii dai cuiva o roaba pe care sa o tina sa rugineasca in curte, nefolosita, sau, mai grav, sa o vanda pentru o sticla cu bautura", a mai spus primarul Dumitru Panturu, potrivit sursei citate.