Ministerul Justitiei: Proiectele de OUG privind gratierea si modificarea Codului Penal nu erau pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de miercuri

Intr-un comunicat remis miercuri, Ministerul Justitiei afirma, "referitor la aparitia in spatiul public a unor luari de pozitie cu privire la procesul de elaborare a unor acte normative", ca "proiectele de acte normative aflate in discutie, respectiv Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura penala si Ordonanta de Urgenta pentru gratierea unor pedepse, au fost elaborate de Ministerul Justitiei si transmise tuturor institutiilor cu atributii in domeniu, pentru avizare si/sau transmiterea de puncte de vedere, urmand ca dupa parcurgerea acestei etape sa fie supuse aprobarii Executivului"."Cele doua acte normative nu au fost programate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern din data de 18 ianuarie 2017", precizeaza MJ.MJ tine totodata sa reafirme in comunicat, "pentru o corecta informare a opiniei publice", ca "supra-aglomerarea penitenciarelor si conditiile inumane de detentie sunt o problema majora a Romaniei. Lipsa unor masuri imediate, dar si a unui plan pe termen mediu, conduce deja la plata unor despagubiri considerabile catre persoanele condamnate, despagubiri impuse prin decizii ale Curtii Europene, dar si la o foarte posibila emitere a unei Decizii Pilot. Totodata, reamintim ca deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, iar nepunerea lor in aplicare conduce la lipsa de previzibilitate si calitate a normelor penale aflate in vigoare".De asemenea, potrivit sursei citate, "consecvent pozitiei exprimate chiar de la instalarea in functie, ministrul justitiei, Florin Iordache, isi reafirma deschiderea catre dialog pe toate subiectele cu impact asupra sistemului judiciar si respinge categoric afirmatiile potrivit carora procesul legislativ ar fi lipsit de transparenta. De altfel, toate argumentele legale si procedurale in sustinerea celor doua acte normative se regasesc in Notele de fundamentare, postate pe site-ul Ministerului Justitiei"."Ministrul justitiei face un apel catre toate partile implicate in dezbaterea publica la exprimarea unor pozitii constructive si echilibrate", se mai mentioneaza in comunicat, care precizeaza ca cele doua proiecte de acte normative pot fi consultate la adresele: