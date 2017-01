Burtiera la Romania TV: "Iohannis cere de la Guvern lege pentru amnistie si gratiere" 

Desi seful statului a avut o pozitie contrara, burtierele Romania TV au lasat sa se inteleaga ca presedintele a cerut un proiect de gratierii: "Iohannis bate cu pumnul in masa la Guvern pentru legea gratierii", a fost un alt titlu.Alta burtiera, potrivit sursei citate: "Cum se razbuna Iohannis in ziua in care 'guvernul meu' e audiat""Sunt doi elefanti in camera si nimeni nu vorbeste despre ei: Ordonanta de gratiere si cea de modificare a codurilor penale. Evident ca si despre ele am discutat cu premierul de dimineata, mi-a spus ca discutia avusese loc cu anumiti colegi din guvern. El mi-a spus ca nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentara aceste chestiuni.Subliniez si sper sa fiu in asentimentul premierului, s-a angajat ca aceste chestiuni sa nu fie bagate peste noapte in nici o sedinta de guvern.Sa fie puse in transparenta, sa fie date spre consultare tuturor entitatilor prevazute de lege, CSM, organizatii profesionale, organizatii ale judecatorilor si, bineinteles, opiniei publice"