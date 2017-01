Proiectul OUG-ului de gratiere - Cum pot scapa de jumatate de pedeapsa pedofilii, criminalii, talharii si violatorii: Daca au peste 60 de ani sau au in intretinere minori sub 5 ani

Potrivit textului de OUG pentru gratiere publicat miercuri de Ministerul Justitie arata ca vor fi scutiti de pedeapsa cei condamnati sub 5 ani (articolul 1), cu exceptia mai multor infractiuni (detaliate la Articolul 3, alineatul 4). Aici sunt incluse ca exceptie de la gratiere numeroase infractiuni violente, precum violul, pedofilia, crima sau talharia.Cu toate acestea,, adica a unei jumatati de pedeapsa ce se aplica: "cu 1/2 pedepsele cu inchisoare aplicate persoanelor care au implinit varsta de 60 ani, femeilor insarcinate (gravide) sau persoanelor care au intretinere minori cu varsta de pana la 5 ani;". Cu alte cuvinte, condamnatii pentru viol, pedofilie, crima, talharie sau alte infractiuni violente pot beneficia de o reducere de jumatate din pedeapsa daca au peste 60 de ani sau in intretinere minori sub 5 ani.