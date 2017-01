Atac la institutia denuntatorului: denuntul inlantura raspunderea penala numai daca este depus in sase luni de la savarsirea faptei/ Juristi: Va fi imposibil sa mai descoperim infractiunile de dare de mita/ Modificare asemanatoare cu un proiect al Elenei Udrea 

„(3) Denunțul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, sub sancțiunea lipsirii acestuia de efectele juridice prevăzute de lege care conduc la înlăturarea răspunderii penale.”

La articolul 290 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:Potrivit specialistilor in drept consultati de HotNews.ro, cei care au facut denunturi pana acum sunt in continuare protejati, in sensul ca se inlatura raspunderea penala. Unii juristi sunt insa de parare ca, printr-o interpretare fortata, noua regula s-ar putea aplica si denuntatorilor de pana acum, avand in vedere ca modificarea a fost introdusa in Codul de Procedura Penala, nu in Codul Penal.Modificarea pare inspirata dintr-o initiativa a Elenei Udrea , care in septembrie 2016 a depus un proiect de lege prin care vrea modificarea Codului Penal in asa fel incat denunturile privind fapte de coruptie sa nu poata fi facute decat in termen dede la data comiterii faptei. Amintim ca Udrea este trimisa in judecata pentru fapte de corupte in dosarele Microsoft si Gala Bute, ambele bazate pe denunturi.Proiectul Elenei Udrea a fost clasat, intrucat Udrea nu a mai obtinut un nou mandat de parlamentar, iar proiectul nu fusese introdus pe ordinea de zi.