Presedinta Inaltei Curti, dupa ce a fost intrebata daca OUG privind gratierea este dat cu dedicatie: Asa pare a fi / Am prins niste decrete, pe vremuri, de gratiere. Ele vizau fapte minore

"Daca ma iau dupa tot ceea ce s-a discutat in spatiu public, asa pare a fi", a precizat Cristina Tarcea, la iesirea din CSM, intrebata daca proiectul de OUG privind gratierea pare a fi "cu dedicatie".Ea a spus, miercuri, ca a fost anuntata, in jurul pranzului, ca la Curtea Suprema au ajuns, prin email, proiectele de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, despre care li se cere un punct de vedere pana pe data de 23 ianuarie.In legatura cu amnistia si gratierea, Cristina Tarcea a spus ca acestea 'sunt institutii care sunt prevazute de legislatia penala', dar a afirmat ca proiectele de lege nu trebuie aprobate fara o prealabila consultare.'Amnistia si gratierea sunt institutii care sunt prevazute de legislatia penala, dar asemenea proiecte de lege nu trebuie aprobate fara o prealabila consultare a tuturor circumstantelor. Nu am apucat sa lecturez continutul ordonantelor de urgenta pentru ca abia le-am primit pe email. Trebuie analizat totul cu atentie pentru ca gratierea nu iti produce efecte doar asupra condamnarilor cu executare, trebuie analizate toate aceste aspecte. Am prins niste decrete, pe vremuri, de gratiere. Ele vizau fapte minore", a mai precizat Cristina Tarcea.