Unul din beneficiarii OUG-ului de gratiere: Dan Voiculescu / Pedeapsa redusa cu jumatate si eliminarea obligatiei de a plati despagubirile intr-un an de la eliberare

In prezent, conform legislatiei in vigoare, persoanele gratiate sunt obligate ca intr-un an de la eliberare sa plateasca despagubirile ce ii sunt puse in sarcina conform sentintei primite, altfel se intorc dupa gratii. Specialisti in justitie consultati de HotNews.ro spun ca textul OUG-ului de gratiere publicat miercuri de Guvern schimba regula in cazul celor condamnati si care au peste 60 de ani, categorie in care se incadreaza Dan Voiculescu.Textul OUG-ului arata la Articolul 2 ca cei care au peste 60 de ani beneficiaza de gratierea a jumatate din pedeapsa, iar Articolul 3, alineatul 2 zice ca "Grațierea este condiționată de achitarea despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la punerea în libertate."Urmatorul alineatinsa il exclude de la aceasta conditionare pecei gratiati conform articolului 2, adica cel ce il vizeaza pe Voiculescu.Asta inseamna ca Dan Voiculescu nu va fi urmarit dupa 1 an de la iesirea de inchisoare pentru plata prejudiciului. Ramane, practic, la dispozitia institutiilor statului roman sa recupereze prejudiciul, insa eliberarea Voiculescu nu va fi conditionata de plata despagubirlor in termen de un an de la eliberare.Un alt aspect de mentionat: textul OUG-ului de gratiere ii exclude de la eliberare pe cei care au facut spalare de bani, dar au primit condamnare pana in 5 ani de inchisoare, in schimb permite reducerea la jumatate a pedepsei celor care au facut spalare de bani, dar au peste 60 de ani, indiferent de cati ani de inchisoare au primit in condamnare.Dan Voiculescu (70 de ani), a fost condamnat pentru spalare de bani la 10 ani de inchisoare in august 2014 in dosarul ICA, dosar cu un prejudiciu de peste 60 de milioane de euro. Pe langa condamnarea la 10 ani de inchisoare, judecatorii de la Curtea de Apel au decis sa puna sechestru asigurator pe conturile si bunurile lui Dan Voiculescu, dar si sa confiste mai multe imobile apartinand fondatorului Partidului Conservator, totul pentru a stinge prejudiciul de recuperat din dosar. ( Aici detalii