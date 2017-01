Kovesi: Sebastian Ghita este cercetat in mai multe dosare. Cred ca e o chestiune de timp pana cand Ghita va fi prins

Procurorul sef al DNA a declarat miercuri la Europa FM ca Sebastian Ghita este cercetat in mai multe dosare, unele dintre ele inca nepublice, dechise inclusiv in urma sesizarilor SRI. ”Cred că este o chestiune de timp până când Sebastian Ghiță va fi prins", a mai spus sefa DNA.Cercetarile se refera la contractele incheiate intre firmele lui Sebastian Ghita cu mai multe institutii de stat.Laura Codruta Kovesi a refuzat sa spuna daca printre contractele verificate se afla si cele dintre firmele controlate de Sebastian Ghita si SRI.Intrebata daca Serviciul Roman de Informatii a sesizat DNA cu privire la faptele lui Ghita, Laura Codruta Kovesi a raspuns afirmativ."Sigur ca da. O parte din dosarele care sunt publice au legatura cu aceste contracte. In investigatiile pe care le avem acum in lucru la Serviciul teritorial Ploiesti sunt verificate alte contracte. Nu pot sa va confirm acum ce contracte verificam. Cand o sa putem sa facem publice aceste informatii, o sa le facem. In acest moment doar ce este pe rolul instantelor de judecata putem face pulic. In unele dosare (care-l privesc pe Sebastian Ghita) a existat o colaborare cu SRI, dar pana la decizia Curtii Constitutionale. A existat o colaborare institutionala , inainte de decizia Curtii Constitutionale privind masurile de supraveghere tehnica."Pe de alta parte, sefa DNA a declarat ca Sebastian Ghita n-a participat niciodata la intalnirile sale cu sefii SRI."Nu am avut intalniri private cu Sebastian Ghita. Si nu a participat niciodata la discutii institutionale."