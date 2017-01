VIDEO Kovesi: Ma indoiesc de buna credinta a ministrului justitiei 

"Am avut o discutie cu ministrul Justitiei intr-un cadru institutional impreuna cu procurorul general si cu procurorul-sef DIICOT saptamana trecuta intr-o zi de luni, ocazie cu care domnul ministru a promis ferm ca orice modificare a legii se va face, atat a Codului Penal, a Codului de Procedura Penala sau a oricarei legi care ne influenteaza activitatea, va fi discutata in sistem. Vad ca si-a incalcat aceasta promisiune. De fapt ma asteptam. Ma asteptam. (...)Sa vedem in ce sens se clarifica, ele sunt destul de clare. Practica judiciara, cel putin cea de dupa decizia Curtii Constitutionale privind abuzul in serviciu, este o practica unitara incepand cu deciziile ICCJ, dar si a celorlalte instante, practica este unitara. Si este foarte clara si motivarea CCR. Nu vad ce ar trebui clarificat.In acest moment, eu ma indoiesc de buna credinta cel putin a ministrului Justitiei, care a promis ca astfel de proiecte vor fi discutate inainte, nu dupa. Ma indoiesc ca este de buna credinta."Si daca este doar o clarificare, de ce se lucreaza in secret? De ce se lucreaza noaptea si nu are nimeni acces la aceste proiecte? De ce trebuie sa le citim pur si simplu din Monitorul Oficial? De ce nu sunt trecute pe ordinea de zi? Daca este doar o procedura de clarificare, de ce nu se discuta transparent?", a declarat Laura Codruta Kovesi la Europa FM La OUG-ul pentru gratierea si dezincriminarea unor infractiuni s-a lucrat marti in Ministerul Justitiei pana noaptea tarziu , intr-un grup foarte restrans, de cativa oameni, coordonat de secretarul de stat Constantin Sima, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.Potrivit acestora, procurorul Sima a mers astazi la guvern impreuna cu o echipa din ministrul justitiei, urmand ca OUG-urile sa fie inscrise cat mai tarziu pe ordinea de zi. Din acest motiv, ordinea de zi n-a fost anuntata, in mod neobisnuit, decat dupa ce presedintele Iohannis a ajuns la Guvern intr-o miscare surpriza pentru a prezida sedinta. Grindeanu a spus miercuri ca pe ordinea de zi de azi a sedintei de guvern nu erau puse proiectul privind gratierea unor infractori si nici proiectul pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, dar a adaugat ca e dreptul guvernului sa dea amnistie si gratiere.