UPDATE Procurorul general: Gratierea este "un proiect penibil" / Vointa legiuitorului a fost foarte clara cand a incrimat acele fapte / Inchisorile din Franta sunt la 200% dar nu s-au repezit sa puna in libertate infractorii

Intrebat despre petrecerile private despre care Sebastian Ghita sustine ca au avut loc si la care ar fi participat Laura Codruta Kovesi, procurorul general a raspuns ca "nici nu este foarte clar daca este asa"."Am vazut si alte variante in care anumite montaje au fost facute pentru a servi unei emotii colective care se produce in aceste zile, din pacate, in Romania pentru a sustine acest proiect de lege penibil, care este sustinut de o emotie colectiva", a declarat Lazar."Ideea generala este ca nu poti avea incredere in magistrati, ca din acest motiv trebuie sa venim cu un act de clementa, sa corectam noi ce fac magistratii. Este fals! Asa ceva nu exista. Magistratii sunt oameni seriosi, noi trebuie sa avem incredere in Justitie, este o justitie europeana si se va vedea la sfarsitul fiecarui dosar daca exista vinovatii sau nu exista vinovatii", a adaugat el."Vointa legiuitorului a fost foarte clara cand a incrimat acel fapte. Si noi trebuie acum, daca am inceput niste cauze ele trebuie sa mearga la instanta sau, daca sunt la instanta, trebuie sa avem incredere in judecatorii care le vor judeca", a explicat procurorul general.''S-ar vedea ca dezincriminarea este facuta cu dedicatie. Lucrurile sunt foarte clare si nu as dori sa le analizez mai profund pentru ca sunt foarte clare. (...)Lucrurile sunt clare pentru cine citeste textul. La fel si cu alte fapte. Ar fi total exagerat, spre exemplu, ca la abuzul in serviciu sa se faca o incriminare astfel incat sa se ajunga ca o buna parte din cauzele DNA sa ramana in aer'', a spus Lazar, citat de Agerpres.Totodata, Augustin Lazar a tinut sa precizeze ca si in Franta exista probleme privind supraaglomerarea, insa nu s-au "repezit sa puna in libertate infractorii"."In Franta, din cate am inteles la ultima vizita pe care am avut-o saptamana trecuta, ei au o depasire de 200% si pentru statul francez reprezinta o problema, dar nu s-au repezit sa puna in libertate infractorii. Din cat s-a dovedit, din studiile facute pana in prezent, majoritatea celor condamnati care au fost pusi in libertate in timp foarte scurt revin si dau de lucru organelor judiciare", a mai aratat Lazar.Ministrul jsutitiei, Florin Iordache, a justificat miercuri necesitatea gratierii prin gradul de incarcare de 150% al penitenciarelor romanesti.