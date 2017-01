CSM: Am primit azi de la Ministerul Justitiei proiectele de OUG pentru gratiere si pentru modificarea Codului Penal, vom consulta corpul magistratilor

Proiectele de acte normative mentionate sunt supuse, in acest moment, analizei directiei de specialitate, sub coordonarea Comisiei nr. 1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala, din cadrul Consiliului.CSM anunta ca, pentru a aviza cele doua proiecte, va consulta corpul magistratilor, motivand ca "proiectele elaborate de Ministerul Justitiei vizeaza modificari si completari legislative referitoare la activitatea sistemului judiciar, respectiv la infaptuirea actului de justitie".In functie de calendarul ce urmeaza a fi stabilit de Guvern pentru adoptarea actelor normative mentionate, Consiliul Superior al Magistraturii are in vedere planificarea unei sedinte a Plenului in vederea avizarii acestora, conform dispozitiilor art. 38 alin. 3 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, data sedintei urmand a fi comunicata de indata ce va fi stabilita, mai anunta CSM.Reamintim ca ministrul Justitiei a estimat ca vor fi gratiati 2.300 - 2.500 de condamnati.