A murit Ion Besoiu. Actorul avea 85 de ani

Actorul era internat la un spital din Bucuresti.Ion Besoiu s-a nascut la 11 martie 1931, la Sibiu, si a absolvit Academia de Teatru si Muzica din Sibiu.A debutat in 1950, dar consacrarea a venit dupa turnarea filmului "Toate panzele sus", in regia lui Mircea Muresan, unde i-a avut ca parteneri pe actorii Ilarion Ciobanu si Jean Constantin.Timp de 16 ani, a jucat pe scena Teatrului "Radu Stanca", din Sibiu, dupa care s-a mutat la Bucuresti, unde a jucat la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra" si a fost, ulterior, timp de 12 ani, directorul acestui teatru."Multumesc poporului meu care m-a apreciat si m-a urmarit de-a lungul atator ani", declara Ion Besoiu la implinirea varstei de 85 de ani.In 2002, a primit Premiul de excelenta al Cinematografiei Romane.In 2001, a fost declarat cetatean de onoare al orasului Sibiu, in care s-a nascut. Ion Besoiu era presedinte executiv al Fundatiei "Sibiul Vechi. Sibiu - Hermannstadt", asociatie care ii ajuta pe tinerii talentati si care ofera premii etnografilor.