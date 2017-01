LIVE VIDEO Iohannis, catre ambasadorii de la Bucuresti: Politica externa si de securitate a Romaniei va ramane pe aceleasi coordonate

Potrivit sefului statului, pilonii fundamentali ai politici noastre externe aceeasi: parteneriatul cu SUA si consolidarea Uniunii Europene si a NATO.Contactele numeroase, inclusiv la nivel inalt, pe care le-am avut dupa alegerile din SUA mi-au reconfirmat angajamentul ferm al Statelor Unite pentru parteneriatul cu Romania, a adaugat presedintele."Noul an gaseste Romania cu un nou Parlament si un nou Guvern. Alegerile s-au desfasurat in cele mai bune conditii este de asemenea pozitiv ca niciun partid xenofob sau eurofob nu a intrat in Parlament", le-a transmis Iohannis diplomatilor prezenti.De asemenea, Iohannis a spus ca Romania va trebui sa continue sa creasca cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, "asa cum ne-am angajat inca de la inceputul mandatului meu, prin consensul tuturor fortelor politice."Presedintele a adaugat si ca "va trebui sa lucram cu SUA pentru dezvoltarea componentei economice a parteneriatului si, nu in ultimul rand, pentru eliminare vizelor"."Doamnelor si domnilor,

Dati-mi voie sa incep prin a va ura un sincer si calduros ᅡLa multi ani. De asemenea, va doresc realizarea pe deplin a obiectivelor legitime ale statelor si popoarelor pe care le reprezentati in Romania, astfel incat pacea si securitatea internationale sa devina, tot mai mult, o realitate palpabila.

Noul an gaseste Romania cu un nou Parlament si un nou Guvern, in urma alegerilor din 11 decembrie 2016. Acestea, alegerile, s-au desfasurat in cele mai bune conditii din punct de vedere democratic si al organizarii lor. Este totodata pozitiv faptul ca niciun partid extremist, xenofob sau eurofob nu a intrat in legislativ, ceea ce arata elocvent maturitatea societatii romanesti.

Doresc, in acest context, in virtutea atributiilor constitutionale pe care le am in calitate de Presedinte al Romaniei, sa va asigur ca politica externa si de securitate a Romaniei va ramane pe aceleasi coordonate esentiale ca si pana acum. Din punct de vedere politic, Romania trebuie sa se mentina, in regiunea noastra, ca pilon de stabilitate si predictibilitate. Trebuie continuata intarirea statului de drept si trebuie pastrata stabilitatea economica, pe baza cresterii sustenabile de pana in prezent, care a fost, in 2016, din datele disponibile pana acum, cea mai mare din Uniunea Europeana - 4,8%.

Subliniez responsabilitatea deosebita pe care o are, in acest sens, noul guvern al Romaniei.

La intalnirea noastra de anul trecut va spuneam ca 'Romania este puternica in hotararea sa de a fi o sursa de stabilitate si democratie intr-o regiune complicata, in consecventa si predictibilitatea actiunilor sale in raport cu partenerii externi si in loialitatea fata de valori si principii.' Aceste cuvinte sunt la fel de valabile si astazi.

Iar pilonii fundamentali ai politicii noastre externe raman aceiasi: aprofundarea Parteneriatului nostru Strategic cu Statele Unite si consolidarea Uniunii Europene si a NATO.

Astfel, sunt convins ca Parteneriatul Strategic romano-american, care in acest an implineste 20 de ani de la lansare, va continua sa se dezvolte si sa se aprofundeze. Noua Administratie americana se instaleaza in aceste zile la Casa Alba, cu un nou Presedinte, domnul Donald Trump, caruia ii reiterez urarile de deplin succes in indeplinirea mandatului de inalta responsabilitate pentru Statele Unite si pentru intreaga lume. Contactele numeroase, inclusiv la nivel inalt, pe care le-am avut dupa alegerile din noiembrie din Statele Unite ale Americii, mi-au reconfirmat angajamentul clar si ferm al SUA pentru parteneriatul cu Romania.

Asadar, vom continua sa lucram indeaproape cu partenerii americani pentru a da si mai multa substanta dimensiunilor esentiale ale parteneriatului strategic. In planul politic-militar si de securitate, vom actiona inclusiv pentru intensificarea cooperarii in aplicarea deciziilor Summit-ului de la Varsovia si in pregatirea celui din acest an.

De asemenea, vom dezvolta pe mai departe cooperarea bilaterala pentru combaterea terorismului, care este o prioritate pentru noi.

Romania va trebui sa continue sa creasca cheltuielile pentru aparare, ajungand in bugetul din acest an la nivelul de 2% din PIB, asa cum ne-am angajat inca de la inceputul mandatului meu, prin consensul tuturor fortelor politice, si asa cum a promis noua coalitie guvernamentala si Guvernul, chiar astazi. Astfel, intelegem sa ne asumam partea noastra de raspundere pentru asigurarea securitatii internationale, in cadrul NATO, dar nu numai.

In egala masura, va trebui sa lucram impreuna cu Statele Unite pentru dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului, inclusiv in privinta investitiile, dar si privind cercetarea, inovarea, educatia si, nu in ultimul rand, in privinta eliminarea vizelor.

In ce priveste obiectivul consolidarii Uniunii Europene, asa cum am mai spus, Romania va trebui sa fie un contributor serios, angajat si foarte activ in dezbaterea privind viitorul proiectului european. Rezultatele acestui proces de reflectie aprofundata trebuie sa fie o Uniune orientata spre rezultate pragmatice si coerente, o Uniune flexibila si mai apropiata de cetatenii europeni.

Vrem o aprofundare a integrarii europene, aceasta fiind una din solutiile pentru multiplele crize europene pe care le traversam. Trebuie si vrem sa fim parte a nucleului de integrare al Uniunii, obiectiv strategic de care depinde dezvoltarea noastra pe termen lung.

Reiterez in acest context prioritatile noastre strategice: securitatea interna si externa a Uniunii, cresterea economica, crearea de locuri de munca in special pentru tineri si consolidarea pietei interne. Cetatenii romani - cei mai pro-europeni - au nevoie de o Uniune mai pragmatica si mai coerenta, mai flexibila si care isi respecta principiile si valorile fundamentale, mai puternica, mai prospera, mai sigura si, cel mai important, mai credibila. Trebuie sa actionam ferm in acest scop.

Suntem, de asemenea, pregatiti sa participam la negocierile privind Brexit, asa cum am aratat si la ultimul Consiliu European. Cum am precizat deja, rezultatul negocierii trebuie sa reflecte pe deplin prezervarea drepturilor lucratorilor romani. Reamintesc totodata interesul nostru pentru consolidarea cooperarii strategice cu Marea Britanie, importanta pentru Romania si pentru securitatea europeana.

Vor trebui intensificate pregatirile pentru Presedintia Consiliului Uniunii Europene din 2019, astfel incat sa avem un mandat de succes, si contez pe sprijinul dumneavoastra in acest scop. Nu in ultimul rand, trebuie sa sprijinim activ si concret procesul de punere in aplicare a noii Strategii Globale a Uniunii Europene.

In ce priveste obiectivul consolidarii NATO, Romania va actiona pentru aplicarea intocmai a deciziilor Summit-ului de anul trecut, care a luat deciziile cele mai bune pentru intarirea flancului estic, prin prezenta inaintata, inclusiv in Romania. Ma bucur sa constat progresele vizibile privind operationalizarea brigazii multinationale, intensificarea ritmului exercitiilor navale in Marea Neagra, cu participarea mai multor aliati, si privind angajamentul unor aliati importanti privind prezenta aeriana in Romania, carora le multumesc si pe aceasta cale.

In acelasi timp, trebuie pregatit corespunzator Summit-ul din acest an, care, dincolo de faptul ca va fi primul la care participa noul Presedinte american, trebuie sa continue procesul de adaptare a NATO la noul mediu complex de securitate.

Acest Summit cu caracter strategic va trebui, in principal, sa se plaseze in continuarea dezbaterii de la Varsovia privind noua postura de aparare si descurajare a NATO. De asemenea, ar trebui sa declanseze un proces de reflectie privind relatia Aliantei cu Rusia, respectiv privind necesitatea modernizarii Conceptului Strategic din 2010, si sa identifice noi modalitati de sprijin pentru partenerii NATO. Totodata, va trebui sa examineze modul in care Alianta se poate implica mai mult in combaterea terorismului.

In acest context, Romania va sustine continuarea si dezvoltarea Formatului Bucuresti, extrem de util pentru atingerea rezultatelor Summit-ului de anul trecut, si de aceea vom sprijini organizarea unei noi reuniuni in Polonia a unei noi reuniuni la nivelul sefilor de stat sau guvern.

Doamnelor si domnilor,

Din pacate, eforturile internationale pentru solutionarea crizei din estul Ucrainei nu au progresat, iar Acordurile de la Minsk sunt in continuare neaplicate. Anul 2017 va trebui sa aduca rezolvarea acestei crize, pentru a evita perpetuarea conflictului sub forma de conflict prelungit, cu afectarea capacitatii Ucrainei de a duce mai departe procesul de reforme.

Se mentine ocuparea ilegala a Crimeii, iar militarizarea acesteia si a Marii Negre a continuat anul trecut. Prin urmare, la Consiliul European din decembrie, am sustinut alaturi de ceilalti sefi de stat si guvern prelungirea sanctiunilor, care vor trebui mentinute atat timp cat Acordurile de la Minsk nu sunt implementate.

In Republica Moldova, am asistat la primele alegeri prezidentiale directe dupa mult timp. Reiterez asteptarea Romaniei ca noul presedinte sa actioneze conform atributiilor sale constitutionale. O spun inclusiv in lumina declaratiilor sale cele mai recente. Indiferent de acestea, Romania va continua sa sprijine drumul european al Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de stabilitate, de implicarea responsabila - subliniez acest cuvant, responsabila - a tuturor factorilor politici si institutionali in continuarea si consolidarea procesului de reforme. Aceste reforme sunt esentiale pentru modernizarea statului si sustinerea parcursului european, in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova.

In acest scop si pe aceasta baza, reafirm sprijinul ferm al Romaniei pentru viitorul european al Republicii Moldova si subliniez deschiderea Romaniei, in acest context, cu privire la dezvoltarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, pentru continuarea proiectelor de cooperare bilaterale cu Guvernul si cu autoritatile locale din Republica Moldova.

De aceea, la ultima sedinta a CSAT de anul trecut am adoptat un Plan de Actiune privind abordarea strategica a relatiei Romaniei cu Republica Moldova. Obiectivul nostru strategic, reflectat in acest plan, este sustinerea orientarii clare, ireversibile a Republicii Moldova spre Uniunea Europeana si a conectarii pro-europene a Chisinaului, precum si existenta unor institutii puternice si a unei democratii solida. In acest proces, Romania poate si trebuie sa joace un rol principal, sa investeasca mai mult. Efortul Romaniei va trebui sistematizat si concentrat institutional astfel incat rezultatele sa fie vizibile, concrete si palpabile pentru cetatenii Republicii Moldova.

Reiterez, in acest context, vorbind despre Vecinatatea Estica, importanta unei bune pregatiri a Summit-ului Parteneriatului Estic din noiembrie 2017. Reafirm astfel necesitatea ca Parteneriatul Estic sa depaseasca stadiul la care s-a ajuns la Summit-ul de la Riga din 2015. El trebuie sa fie mai eficient in aducerea statelor partenere mai aproape de standardele europene, sa sprijine proactiv reforma din statele partenere si sa contureze, la nivel concret, perspectiva europeana pentru partenerii care o doresc.

In ce priveste Vecinatatea Sudica, combaterea migratiei ilegale se va mentine ca prioritate pentru Romania, care trebuie sa continue sustinerea concreta si substantiala a intaririi frontierelor externe ale Uniunii, ca si pana acum. Combaterea terorismului va ramane, la randul sau, printre cele mai importante domenii de actiune pentru statul roman.

Dar aceste fenomene nocive pentru securitatea noastra, a tuturor, nu pot sa aiba o solutionare corespunzatoare fara rezolvarea durabila a conflictelor din Orientul Mijlociu, mai ales a celui sirian, despre care am discutat si la Consiliul European din decembrie. Consider ca Uniunea Europeana trebuie sa fie mult mai activa in procesul politic de negociere a tranzitiei din Siria. Solutia politica, o repet, nu poate fi substituita de nicio optiune militara.

Pe dimensiunea bilaterala, este esentiala dezvoltarea in continuare a parteneriatelor si relatiilor bilaterale europene cu caracter strategic ale Romaniei. Fara a ma putea referi, din ratiuni de timp, la toate aceste relatii foarte importante, este centrala aprofundarea pe mai departe a parteneriatelor si relatiilor strategice cu Germania, Franta si Italia.

Acestea au primit un impuls puternic in urma vizitelor foarte bune la Bucuresti de anul trecut ale omologilor mei german, francez si italian. Initierea, in luna noiembrie 2016, a mecanismului de dialog strategic cu Franta, la nivelul ministrilor de externe si ai apararii, urmare a propunerii pe care am facut-o si care a fost acceptata cu prilejul vizitei de stat a Presedintelui Hollande, este un exemplu care poate fi urmat si pe alte coordonate bilaterale.

Trebuie dezvoltat in continuare parteneriatul strategic cu Polonia. Importanta acestui parteneriat in domeniul asigurarii securitatii si la nivel regional, dar si pe temele europene, acolo unde avem obiective comune, este evidenta. In egala masura, trebuie rafinat parteneriatul strategic cu Turcia, aliat indispensabil pentru stabilitatea in regiune. Contam pe angajamentul continuu al Turciei pentru valorile, principiile si obligatiile asumate in NATO si in relatia cu Uniunea Europeana.

In contextul regional cunoscut, Trilaterala informala pe teme de securitate Romania - Polonia - Turcia este un format relevant, pe care trebuie sa il continuam si sa il dezvoltam.

Cooperarea stransa cu statele baltice, angajamentul concret in sprijinul integrarii europene si euroatlantice pentru statele din Balcanii de Vest vor trebui sa fie, de asemenea, coordonate ale actiunii diplomatice a Romaniei din acest an. Continuarea dezvoltarii relatiei cu Ucraina, pe baza foarte bunelor rezultate ale vizitei Presedintelui Porosenko de anul trecut, va fi de asemenea pe agenda.

Nu pot fi neglijate nici Asia Centrala si nici Orientul Mijlociu, cu accent pe dimensiunea economica, dar nu numai. In aceeasi cheie preponderent economica, diplomatia romana va trebui sa fie mult mai activa in promovarea relatiilor cu statele din Asia, America Latina si Africa.

Doamnelor si domnilor,

La acest inceput de an, doresc sa va multumesc, din nou, pentru eforturile pe care le faceti permanent pentru consolidarea relatiilor dintre statele si popoarele noastre. Va consider prieteni apropiati, care nu sunteti doar ambasadori ai statelor dumneavoastra in Romania, ci si veritabili ambasadori ai Romaniei in capitalele unde va trimiteti in fiecare zi informarile si analizele diplomatice.

Sper ca anul 2017 sa fie, mai mult decat anul care a trecut, un an al pacii, al progresului si prosperitatii pentru fiecare dintre tarile noastre. Dar asta depinde numai de noi, de efortul nostru comun. La multi ani!"