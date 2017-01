Culisele sedintei de guvern in care trebuia adoptat in secret OUG-ul invizibil pentru gratierea si dezincriminarea unor infractiuni

De notat ca, potrivit surselor HotNews.ro, proiectele de OUG au fost transmise si ministerului de interne inainte de a fi prezentate in guvern. S-a lucrat intr-o secretomanie atat de mare incat modificarile la Codul Penal cu care s-a intrat in guvern nu aveau inca avizul CSM.“S-a lucrat intr-o echipa restransa, pe un proiect venit de la partid. Nimeni nu are nici pana la aceasta ora acces la draft, in afara de cativa oameni. S-a lucrat ca si cand ai vrea sa dai o spargere. Cu cat mai putini stiu si cu cat mai neasteptat e momentul atacului, cu atat sansele de reusita sunt mai mari”, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Mari detalii nu se cunosc pana acum, decat ca gratierea vizeaza anumite conditii – de varsta si cu copii in intretinere – iar in ce priveste dezincriminarile unor infractiuni (amnistie mascata) ar fi vizate abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, conflictul de interese dar posibil si alte fapte.Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat abia dupa sedinta de guvern ca OUG-urile au fost finalizate ieri la Ministerul Justitie si au fost trimise spre consultare CSM.Florin Iordache: Aceste acte normative (cele doua OUG) au fost finalizate ieri la Ministerul Justitiei au fost trimise spre consultare CSM. Al doilea act vizeaza hotararile CCR care vizeaza anumite fapte sa fie mai bine precizate. Au fost transmise tuturor celor interesati. Cand vom avea toate avizele vom discuta in guvern. Acestea sunt cele doua acte pe care incepand de astazi le puteti vedea in dezbatere publicaAlte surse guvernamentale au atras atentia asupra faptului ca vor fi mari probleme in relatia cu Comisia Europeana daca guvernul va insista sa modifice legislatia penala prin Ordonante de Urgenta. De notat apoi ca in Ministerul Justitiei sunt in prezent trei secretari de stat detasati din randul magistratilor: Constantin Sima (procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte), Mariana Mot (judecator la Curtea de Apel Craiova) si Oana Schmidt Haineala (procuror, fost membru CSM).Premierul Sorin Grindeanu a sustinut, dupa sedinta de guvern prezidata de Klaus Iohannis, ca proiectele de OUG nu erau trecute pe ordinea de zi. Ziaristii acreditati la Guvern i-au semnalat insa ca in mod neobisnuit ordinea de zi nu a fost facuta publica.“Nu erau trecute pe ordinea de zi OUG pentru gratiere si OUG pentru modificarea Codului Penal. Dar scrie in Constitutie ca avem voie sa dam amnistie si gratiere? Scrie ca avem voie sa facem lucrurile acestea? Da. Deci nu sunt impotriva legii”, a declarat premierul Grindeanu.Presedintele Klaus Iohannis, a mers miercuri la sedinta de guvern la care, potrivit surselor HotNews.ro, urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta de dezincriminare a unor infractiuni si o Ordonanta de gratiere a unor infractiuni. Iohannis a anuntat la inceperea sedintei pe care o prezideaza la aceasta ora ca premierul Grindeanu i-a promis ca Ordonanta de gratiere si cea de modificare a codurilor penale nu vor fi adoptate azi. Iohannis a mai spus ca aceste ordonante (al caror text a fost tinut secret pana cand a inceput sedinta) trebuie intai dezbatute public.“Sunt doi elefanti in camera si nimeni nu vorbeste despre ei: Ordonanta de gratiere si cea de modificare a codurilor penale. Evident ca si despre ele am discutat cu premierul de dimineata, mi-a spus ca discutia avusese loc cu anumiti colegi din guvern. El mi-a spus ca nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentara aceste chestiuni. Subliniez si sper sa fiu in asentimentul premierului, s-a angajat ca aceste chestiuni sa nu fie bagate peste noapte in nici o sedinta de guvern”, a spus Klaus Iohannis la inceputul sedintei.A fost una dintre cele mai scurte sedinte de guvern: a durat doar circa 35 de minute.